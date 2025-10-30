Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină "voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și pro-rusul Călin Georgescu.

Pe 29 septembrie, Horațiu Potra, fiului acestuia, Dorian Potra, precum și un alt membru al familiei au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite, urmând să fie parcurse procedurile de extrădare.

Apărătorii lui Potra susțin că acesta vrea să se întoarcă în România, deoarece dorește "să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele".

"Decizia de a se preda este dovada unor oameni care nu au nimic de ascuns. În calitate de avocați ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienți ai noștri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecați în fața instanțelor române. Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele. Este important de subliniat că Horațiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal. Prin acest demers comun, familia Potra își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare și dorința ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect și echitabil', se arată într-un comunicat remis Agerpres de avocații Christiana Mondea și Șerban Moga.

"Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica", a transmis Horațiu Potra, prin intermediul avocaților săi.

Cei trei au plecat din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horațiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și Călin Georgescu au pus la punct un plan de destabilizare a României imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, prin organizarea de acțiuni violente.