Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, care a fost reținut în Dubai, este adus, joi, în țară.

Surse judiciare au declarat, joi, pentru News.ro, că, la ora transmiterii acestei știri, Horațiu Potra este adus în țară.

El se află într-o aeronavă alături de fiul și nepotul său, pe numele celor trei existând mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potra a fost reținut în Dubai, la finalul lunii septembrie, și a fost de acord să vină în țară pentru a participa la procedurile judiciare.

În caz contrar, predarea lui către România ar fi durat mult mai mult, întrucât între România și Emiratele Arabe Unite nu există acord de extrădare.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României.

Potrivit anchetatorilor, în rechizitoriu, procurorii au reținut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, ”în condiții de clandestinitate”, cu mercenarul Horațiu Potra. Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că acesta acționa în zone de conflict internațional și desfășura acțiuni de recrutare și instruire paramilitară și l-a susținut pe Georgescu și în timpul campaniei electorale, dar și anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Procurorii au informat că la întâlnirea de la Ciolpani Georgescu și Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare ”acțiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestațiile pașnice de la vremea respectivă.

”Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizează anchetatorii.

Aceștia menționează că prin acțiunile sale, între care contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și transmiterea unui îndemn ”alarmist și potențial manipulator” susținătorilor săi vizând continuarea votului, Georgescu a întreținut și întărit „rezoluția infracțională” a lui Potra. Procurorii mai arată că Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, stabilind să se deplaseze cu șapte mașini spre București, unde să declanșeze proteste față de autoritățile statului, proteste ce urmau să fie deturnate în ”acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, ”în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept”, punând în pericol siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au făcut filtre în zona localităților Balotești-Săftica, din județul Ilfov, și Mănești și Cornești, din județul Dâmbovița, precum și în Capitală, oprind și controlând mașinile, în interiorul cărora s-au găsit cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potential de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave și deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați este că urmarea imediată a acțiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.

În urmă cu trei săptămâni, ”The Guardian” relata că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încercau să oprească extrădarea lui Potra din Dubai. Potrivit publicației, efortul de a bloca extrădarea sa ar fi fost coordonat de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu — un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei — și de Igor Kalinin, un intermediar rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse. publicația mai menționa că nivelul implicării directe a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoștințe directe despre situație a declarat că autoritățile ruse au ”dat undă verde” lui Spivak și Kalinin să intervină în încercarea de a obține eliberarea lui Potra, notează The Guardian.

Christiana Mondea și Șerban Moga, avocații lui Horațiu Potra, dar și ai fiului și nepotului acestuia, au negat orice implicare a Rusiei în extrădarea familiei Potra, precum și faptul că aceștia ar avea ”avocați ruși”.

”Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu și colegul meu Moga”, afirma Mondea.

Întrebată de ce a fost Horațiu Potra fugar atâta timp și de ce a hotărât să vină în România abia acum, după ce a fost prins de autoritățile arabe, Mondea a răspuns că cei trei suspecți ”erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România” și că ”nici măcar în ceea ce privește măsura luării arestului, ei nu au fost citați corespunzător”.

La rândul său, avocatul Șerban Moga afirma că au fost discuții la nivelul procuraturii din Dubai așa încât clientul său să vină de bunăvoie în România pentru a participa la proces.

Avocatul preciza că este ”o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni” până când Potra - pe al cărui nume a fost emis un mandat de arestare în lipsă - va reveni în România.