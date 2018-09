Tudorel Toader spune că prezentarea va avea loc după 8 octombrie, după ce va reveni în țară din deplasarea la Strasbourg cu premierul Viorica Dăncilă

„Săptămâna viitoare voi merge cu doamna premier la Strasbourg, pentru o intervenţie în Parlament, în adunare, după care voi reveni în ţară şi, probabil, sper să am răgazul, pentru a face public acel raport de evaluare, în tot cazul într-un termen scurt”, a spus Toader, citat de Agerpres.

El a mai spus că raportul ar putea să conțină și sesizarea Inspecţiei Judiciare către CSM privind afirmaţia „nişte penali de rang înalt” făcută de Lazăr.

„Pe parcurs, numai de când începe o procedură, până o finalizezi, pot surveni multe elemente, multe noutăţi. În privinţa evaluării ţin şi la următorul lucru. Inspecţia judiciară a sesizat CSM-ul cu privire la acea afirmaţie a procurorului general - nişte penali de rang înalt. Inspecţia judiciară a sesizat Secţia de procurori pornind şi de la faptul că alt demnitar al statului a fost dedus Consiliului de Combatere a Discriminării pentru o sintagmă asemănătoare şi consiliul a considerat că este de natură să discrimineze. Secţia de procurori a spus că nu e o sintagmă discriminatorie, ci este o expresie a libertăţii de exprimare (...) Plenul CSM-ului va trebui să vadă dacă acceaşi sintagmă la un demnitar înseamnă discriminare, iar la un demnitar specializat, jurist, înseamnă libertate de exprimare. Voi participa şi eu la plen. Vom vedea ce se decide”, a mai spus Toader.

Ministrul Justiției a început evaluarea activității manageriale a procurorului general al României, Augustin Lazăr, în luna august. Deși abia începuse evaluarea, pe 28 august Toader prevestea finalul analizei, spunând că „Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de rolul constituțional”.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. În maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Ca şi în precedent, voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.