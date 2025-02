Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut vineri o reacție în cazul fraților Tate, plecați în SUA în contextul în care sunt cercetați în România pentru fapte grave de viol și trafic de persoane.

Astfel, Marinescu spune că, în calitate de ministru al Justiției, solicită organelor judiciare să efectueze "orice investigație sau sa desfășoare orice procedură legală menită a conduce la aflarea adevărului cu promptitudine, corect, obiectiv, imparțial și cu respectarea prezumției de nevinovăție și a drepturilor și libertăților omului".

"România este și trebuie să rămână un stat de drept care respectă principiile rule of law și care are o justiție funcțională și independentă. În acest context ca ministru niciodată nu voi interveni într-o procedură judiciară, nu am cunoștință despre actele și probele administrate în cauzele judiciare și nu pot face aprecieri cu privire la măsuri procesuale sau privind vinovăția unor persoane", a scris Marinescu într-o postare pe Facebook.

El a mai adăugat că justiția trebuie să rămână apolitică, independentă si imparțială, iar pentru interesul public este nevoie de comunicare din partea organelor judiciare, însă în limita stabilită de rigorile legii.