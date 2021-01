Stelian Ion reaminește că a criticat înființarea Secției pentru anchetarea magistraților, dar susține că nu are ”o fixație” pentru desființarea sa.

"Să știți că nu am făcut și nu voi face un titlu de glorie și nu am o fixație pe această idee ... Încă de la înființarea ei am criticat această înființare. Înființarea ei a avut loc într-o perioadă în care legile justiției și legislația penală, de procedură penală erau duse într-o zonă în care ar fi favorizat infracționalitatea și presiunea pe justiție. Spre exemplu, legile justiției au fost modificate, nu atât de mult cât s-ar fi vrut, dar au apucat să facă niște modificări nocive, în opinia mea, și parțial, pentru că nu s-a reușit modificarea Codului penal și de procedură penală", a declarat joi seara, la TVR, ministrul justiției, Stelian Ion (USR).

Guvernul a aprobat săptămâna aceasta un memorandum care prevede ca, până la sfârșitul lunii februarie, să fie adoptat proiectul de lege privind desființarea SIIJ.

Memorandumul cu tema ”Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) – legislația în domeniul justiției” stabilește calendarul pentru adoptarea de către Executiv a proiectelor de interes pentru sistemul judiciar.

Astfel, în document se prevede aprobarea, cu prioritate, în Guvern, până la sfârșitul lunii februarie 2021, a proiectului de lege de desființare a SIIJ și transmiterea acestuia spre adoptare, în procedură de urgență, de către Parlament. Proiectele legilor justiției vor fi, de asemenea, aprobate de către Guvern până la sfârșitul lunii aprilie 2021 și transmise spre adoptare, în procedură de urgență, de către Parlament.

Aceste demersuri sunt necesare pentru îndeplinirea recomandărilor cuprinse în ultimul Raport MCV, publicat de Comisia Europeană la 22 octombrie 2019.

”Guvernul a adoptat Memorandumul pentru finalizarea MCV. Ne-am asumat, în programul de guvernare, îndeplinirea acestor criterii esențiale pentru statul de drept din România. Ulterior, finalizarea MCV va veni ca o consecință a eforturilor noastre concretizate. A sosit acum momentul de a repara tot ceea ce s-a stricat în ultimii ani, de a pune Justiția pe drumul cel bun și de a consolida statul de drept și democrația din România”, a declarat Ion, după ședința de Guvern de miercuri.

Ieri, ministrul justiției, a avut o discuție, în sistem videoconferință, cu Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, privind Mecanismul privind Statul de Drept și legătura acestuia cu Mecanismul de Cooperare și Verificare, operaționalizarea Parchetului European, transpunerea și implementarea unor directive UE și digitalizarea justiției.

Apreciem angajamentul noului Guvern în scopul consolidării și asigurării stabilității reformelor, precum și sprijinul valoros acordat de autoritățile române în contextul Mecanismului privind Statul de Drept. Este important ca inițiativele Guvernului să fie susținute de sistemul judiciar și adoptate de Parlament, în urma unei dezbateri aplicate și orientate spre stabilitate și predictibilitate normativă.”, a declarat Didier Reynders.

Ministrul justiției a subliniat importanța instituirii, la nivelul Uniunii Europene, a Mecanismului privind Statul de Drept și a exprimat sprijinul deplin acordat de către autoritățile române Comisiei Europene în acest exercițiu.

”Oficialul român a comunicat decizia fermă a Guvernului (confirmată prin memorandumul adoptat în data de 20 ianuarie 2021) de a finaliza și transmite Parlamentului, în cursul lunii aprilie 2021, cele trei proiecte de legi ale justiției, puse în dezbatere publică în septembrie 2020. Proiectul de lege de desființare a SIIJ va fi adoptat cu prioritate, în Guvern, până la sfârșitul lunii februarie 2021, și transmis spre adoptare, în procedură de urgență, în Parlament”, potrivit unui comunicat al Ministerului justiției.