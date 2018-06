Chestorul Cătălin Ionița, cel care marți și-a depus demisia din funcția de șef al Poliției Române, a ajuns miercuri dimineață la DNA, acolo unde a fost citat pentru a fi audiat într-un dosar de corupție.

Procurorii DNA au în lucru un dosar penal ce îl are în prim-plan pe chestorul de poliție Cătălin Ioniță, proaspăt demisionar din funcția de șef al Poliției Române.

Conform unor surse judiciare, Ioniță este suspect de trafic de influență.

Luni am primit o citație de la DNA pentru a mă prezenta pentru audieri. Imediat după acest lucru, fără niciun fel de ezitare, am considerat normal să protejez imaginea ministerului şi a Poliţiei Române de un eventual scandal mediatic sau de o eventuală situaţie neplăcută, motiv pentru care am decis să fac un pas înapoi. Însă, aşa cum cariera am avut-o impecabilă până în acest moment şi traiectul meu profesional este unul impecabil, voi merge până în pânzele albe să arăt adevărul şi sunt ferm convins că acest lucru va ieşi la iveală", a declarat Cătălin Ioniţă înainte de a intra în birourile procurorilor DNA.



Ioniță, preferatul ministrului de Interne Carmen Dan, a demisionat marți din funcție. În urmă cu șase luni, instalarea lui în funcție a dus la schimbarea premierului Mihai Tudose din fruntea guvernului pentru că s-a împotrivit demiterii lui Bogdan Despescu.

Vom reveni cu detalii