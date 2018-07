Presa străină consemnează sec decizia de revocare a procurorului-șef, Laura Codruța Kovesi. Presa internațională pune accent pe mesajele anticorupție transmise atât de Kovesi, cât și de președintele țării, prin vocea purtătorului de cuvânt.

The New York Times, la fel cu ABC și alte mass-media de peste Ocean preiau relatarea Associated Press. Agenția internațională consemnează factual informațile cu privire la revocarea procurorului-șef, Laura Codruța Kovesi, cu o nuanță de reportaj și accentuând latura anti-corupție:





Flancată de procurori, o vizibil emoționată Kovesi s-a referit la politicenii care trec legi despre care criticii spun că vor pune piedici și mai mari luptei anticorupție. Kovesi a spus că parlamentarii caută "protecție pentru trecut, prezent și viitor”.

ABC: Romania's chief anti-graft prosecutor fired



Washington Post preia de asemenea relatarea AP: Romania's chief anti-graft prosecutor fired

Biroul de la Bruxelles al publicaței americane Politico scrie că Laura Codruța Kövesi este cunoscută în Vest pentru anchetarea înalților oficiali corupți. Politico de asemenea citează mesajul anticorupție transmis de Președinție, prin vocea purtătorului de cuvânt: "În România, lupta împotriva corupției nu trebuie să fie diminuată ori blocată în niciun fel. Dimpotrivă, trebuie să continue.".

Presa franceză preia relatarea AFP. Agenția franceză notează că încercările de revocare a procurorului-șef au atras critici vehemente din partea opoziției și îngrijorări din partea comunității internaționale. Kovesi e văzută drept simbol al luptei împotriva corupției într-una din cele mai corupte țări membre ale Uniunii Europene, scrie AFP.

France 24 preiau relatarea Agence France Press: Romanian president sacks anti-graft prosecutor Kovesi.

Spiegel Online caracterizează decizia de astăzi drept "o înfrângere amară", notând că nu este prima înfrângere a preşedintelui Iohannis.



