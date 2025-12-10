Președintele a scris joi pe Facebook că îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără ”limită de timp”.

”Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a transmis șeful statului.

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, Dan îi invită pe magistrați să îi trimiteți materiale, Wasumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro”.

El promite că în zilele de vineri, sâmbătă și duminică va avea timp să citească toate materialele trimise, deoarece în săptămâna 15–19 decembrie e plecat din țară.

Reacția sa vine după ce judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a anunțat că aproape 180 de judecători și procurori se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

Între timp, mai mulți manifestanți au ieșit pentru a doua seară în stradă.



