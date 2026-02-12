Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a Consiliului Europeană, că pe lista candidaților pentru marile parchete există, în ciuda părerilor publice, "persoane foarte interesante".

"Mi se pare că sunt, și vorbesc cât se poate de serios, niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Am înțeles că e un concurs, oamenii vin cu un plan de management, pe care eu nu îl cunosc acum, dar uitându-mă doar la nume, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că ele vor dinamiza", a spus președintele, întrebat cum vede lista celor înscriși pentru funcții.

Întrebat dacă actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează pentru funcția de adjunct al Procurorului General și care este un personaj controversat cu legături politice este un nume interesant, președintele a replicat: "Nu o să intru, vă dați seama. Mi se pare, asta legat de domnul Voineag, o speculație fără niciun fundament că un om care poate o să fie adjunct la o instituție să controleze o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fundament".