O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine.

Miza este uriașă: dacă CJUE decide că această taxă încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor și principiile fiscale, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiți de plata ei și ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani. O astfel de decizie ar produce un impact major, estimat la zeci sau chiar sute de milioane de euro, asupra bugetului de stat, mai ales în contextul actualei perioade de austeritate, când guvernul caută soluții pentru a acoperi deficitul bugetar.

Cazul ajuns la Luxemburg este coordonat de avocații Tudor Vidrean-Căpușan, doctor în drept și cadru universitar în drept fiscal, și Adrian Șandru, specializat în drept european și infracțiuni în mediul de afaceri (white collar crimes).

Concret, sesizarea la CJUE privește taxa pe viciu instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli. CJUE va analiza compatibilitatea acesteia cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în special cu libertatea de prestare a serviciilor și cu principiile fiscale europene privind echivalența și scopul specific al taxelor.

Importanța dosarului este amplificată de contextul actual al măsurilor de austeritate și presiunilor pe bugetul de stat: dacă CJUE va stabili că taxa nu respectă dreptul Uniunii, foarte mulți operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente, generând un impact financiar considerabil pentru stat.

„Avem o experiență semnificativă în litigii strategice de acest tip și știm că procedurile sunt de lungă durată. Ne bucurăm însă că, în cele mai multe cazuri, reușim să recuperăm pentru contribuabili de bună-credință sumele achitate pentru taxe impuse de Guvern care nu respectă principiile dreptului european. Procedura de recuperare este complexă, dar de multe ori valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, vine să restabilească echilibrul și să aducă echitate”, au declarat avocații coordonatori.

În trecut, cei doi avocați au obținut hotărâri importante în domeniul fiscalității, inclusiv cauze în care CJUE a limitat măsuri administrative excesive și a consolidat protecția operatorilor economici în raport cu autoritățile fiscale sau în cauze similare în ceea ce privește taxa pe viciu la alcool sau tutun.