Încleștarea pe viață și pe moarte dintre magistrați, cu autorități ale statului precum și cu societatea civilă pentru prezervarea pensiilor speciale, a ajuns într-o faza absurdă: CSM o trimite pe Oana Gheorghiu, vicepremier, în cercetare penală la Parchet, pentru o afirmație complet acoperită de realitate, că pensiile exagerate ale magistraților consumă bugetul în criză al țării.

CSM a reacționat vehement la opiniile exprimate de Oana Gheorghiu într-o emisiune de la DIGI24, considerându-le „atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură și discriminare, menit să antagonizeze societatea față de corpul profesional al magistraților”.

Magistrații au posibilitatea să ceară „apărarea reputației profesionale” dacă se simt lezați. Cum își apără cetățenii sau celelalte puteri constituționale ale statului reputația sau demnitatea în fața unor magistrați abuzivi care atacă, jignesc, batjocoresc atât persoane publice cât și simpli cetățeni?

Pozițiile contondente ale CSM din ultima vreme împotriva tuturor celor care îndrăznesc să conteste dreptul „divin” al magistraților la privilegii au corespondent în teritoriu. Simțindu-se călare pe situație, unii procurori sau judecători ies din robă pentru a-și vărsa public frustrările pe rețelele sociale. Iar Facebook, Tiktok, Instagram și alte rețele constituie domeniu public, așa cum deja Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în privința FB prin Decizia 4546 în anul 2016.

Judecătoarea Adriana Stoicescu se simte lezată

Cu decizia de pensionare de doi ani în buzunar, așa cum singură mărturisește, Adriana Stoicescu a devenit vedetă în presa din Timișoara prin afirmațiile sale lipsite de frână. Ea judecă la Curtea de Apel Timișoara cauze penale. Preferată de Călin Georgescu pentru scaunul de ministru al Justiției, așa cum aflăm din presă, magistrata s-a victimizat pentru că a fost monitorizată de procurori.

Atacurile sale la administrația orașului, care îi vizează pe primarul Dominic Fritz și pe unii funcționari din subordine („criminali cu mințile lor reduse” sunt în viziunea ei angajații Horticulturii), sunt preluate cu aplauze de presa ostilă primarului. Astfel judecătoarea devine parte activă în conflictele politice locale. Timișoara este numită de ea „Frițișoara” și este descrisă ca un oraș decăzut și muribund. Iar primarul Dominic Fritz este „caricatura nemțească, mare apărător al drepturilor omului, din postura lui de neica nimeni cu pretenții de specialist în tot și nimic”.

