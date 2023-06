Compania OMV Petrom a depus în acest an la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris o reclamație împotriva statului român – prin Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM) legată de regimul de vânzare a gazelor din Marea Neagră.

Deschiderea litigiului are loc pe fondul deciziei finale luate de OMV Petrom pentru începerea producției de gaze în Marea Neagră. Anunțul oficial privind începerea producției în perimetrul Neptun din Marea Neagră a fost făcut chiar miercuri dimineață de compania OMV Petrom, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

În schimb, compania OMV Petrom nu a anunțat public și nici la Bursa de Valori București litigiul împotriva statului român.

Plângerea depusă la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris e îndreptată și împotriva companiei Romgaz Black Sea Limited, filiala Romgaz cumpărată de la ExxonMobil și care operează împreună cu OMV Petrom zăcământul din Marea Neagră.

Plângerea OMV Petrom vizează modificarea legii offshore în ceea ce privește modul în care compania poate dispune de gazele produse din Marea Neagră.

Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a declarat încă din iulie 2022, în cadrul unei conferințe de presă, că a cerut clarificări suplimentare din partea autorităților în ceea ce privește legea offshore. Ea a spus că legea promovată atunci de coaliție PSD-PNL0UDMR aduce îmbunătățiri, însă mai este nevoie de clarificări în ceea ce privește principiile pieței libere pe piața de transfer de operare care se întâmplă în 9-12 luni până la luarea deciziei finale de investiție.

„Pentru a crește producția de gaze naturale a României, este esențial să dezvoltam resursele de gaze din perimetrul Neptun Deep. Apreciem modificările aduse Legii Offshore, însă o serie de clarificări din partea autorităților sunt necesare. Daca toate condițiile prealabile sunt îndeplinite, decizia finală de investiție este estimata pentru mijlocul anului 2023”, a declarat Christina Verchere, potrivit Economedia.ro.

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a anunțat miercuri dimineață că România va exploata gazele din Marea Neagră, care vor ajunge în casele românilor.

"Salut anunțul făcut astăzi cu privire la luarea deciziei de investiție. Mă bucur că în urma muncii pe care am făcut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante. Cu ajutorul și susținerea colegilor, a președintelui Klaus Iohannis, a președintelui PNL Nicolae Ciucă, a prim - ministrului Marcel Ciolacu, partenerilor americani și a tuturor factorilor implicați am urmat o strategie clară prin care să ajungem la rezultatul de astăzi", a spus Popescu pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că adoptarea legii offshore, preluarea de către Romgaz a participației companiei Exxon aferentă perimetrului Neptun Deep, semnarea acordului privind transportul gazelor naturale din Marea Neagră către beneficiarii autohtoni, operatori economici sau gospodării dintre Transgaz, Romgaz și Petrom "sunt doar o parte din pașii care au fost făcuți pentru a ajunge mai aproape de începerea lucrărilor de exploatare a gazelor din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep".

Virgil Popescu a mai transmis că România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-și producția cu mult peste necesarul actual al consumului intern, iar țara noastră "va deveni un furnizor de securitate energetică regională".

Reamintim că Romgaz va prelua de la compania americană ExxonMobil 50% din proiectul Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Exxon și OMV Petrom dețineau fiecare jumătate din proiectul de mare adâncime, dar compania americană și-a anunțat intenția de a ieși din proiect, care a fost amânat din cauza legislației considerate nefavorabile de investitori.