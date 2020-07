Parchetul General a clasat dosarul in rem deschis după ce senatorul PNL Vergil Chițac s-a infectat cu COVID-19, anunță acesta pe pagina sa de Facebook.

"Dragii mei, legat de nefericita întâmplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care încă se îndoiau, aceasta este dovada incontestabilă a nevinovăției mele, integritatea nefiindu-mi niciodată pusă la îndoială. În cariera mea anterioară, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro și am dat bun de plată la peste 60 de milioane de euro, bani publici și europeni, fără să existe nici cea mai mică suspiciune legată de activitatea mea", se arată în postarea lui Vergil Chițac.





Pe 16 martie, Parchetul General s-a sesizat din oficiu în cazul senatorului care a băgat la izolare mai mulți membri ai Guvernului și parlamentari.

Senatorul Vergil Chițac a participat la începutul lunii martie la o reuniune a conducerii PNL. Inițial, el a respins informațiile privind problemele sale de sănătate, pentru a recunoaște după câteva zile că a contractat virusul. Din cauza lui, mai mulți membri ai Guvernului, inclusiv premierul Ludovic Orban, și parlamentari au intrat în izolare.