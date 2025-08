Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost chemat luni dimineața la Parchetul General, pentru a fi informat de procurori că i-a fost schimbată încadrarea juridică pentru una din faptele de care este inculpat.

"În continuarea comunicatului de presă din data de 26 februarie 2025 și a comunicatului de presă din data de 1 august 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus în cursul zilei de astăzi schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru unul dintre inculpați din infracțiunile de comunicarea de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)", anunță Parchetul General într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Georgescu a stat aproximativ o jumătate de oră în sediul Parchetului.

Georgescu a afirmat la ieșire că nu el este "important, ci oamenii", precizând totodată că s-a săturat de "politica vorbelor" și, într-un nou delir, a citat din Sf. Pavel.

"Readuc in aminte vorbele Sf Apostol Pavel, care ne spunea ca veti ajunge sa spuneti raului bine si binelui rau. Exact asta se intampla si astazi. In rest, vazand dezastrul din judetul Suceava as vrea sa spun ca numai la fata locului iti dai seama de apocalipsa care este acolo. Orice discurs fata de nenorocirea de acolo este o impietate adusa oamenilor care se chinuie jalnic in acel loc. Vremea vorbelor a trecut. Personal, m-am saturat de politica vorbelor. Parafrazandu-l pe Titulescu, consider ca politicienii spun ceea ce nu fac si fac ceea ce nu spun.