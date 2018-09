Tudorel Toader știe deja că avizul procurorilor din CSM pentru Adina Florea va fi unul negativ, dar asta nu-, va opri să meargă mai departe cu propunerea sa pentru șefia DNA. „Pentru că este un aviz consultativ”, motivează Toader.

„Procurorii din CSM nu vor primi, să zicem aşa, foarte favorabilă afirmaţia mea, dar, indiferent de avizul dânşilor, voi continua procedura şi voi trimite la preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) candidatura doamnei procuror (Adina Florea - n.r.). Pentru că, repet, este un aviz consultativ", a declarat Tudorel Toader marți seară la Antena 3.

De altfel, Tudorel Toader s-a arătat convins că avizul va fi unul negativ.

„Aştept momentul când doamna procuror va fi audiată. Procedural voi fi prezent şi voi susţine candidatura dânsei. Aştept ca membri Secţiei pentru procurori să delibereze şi să ia decizia, să dea avizul cel mai adecvat situaţiei în care doamna procuror se va prezenta. Personal, cred cu toată convingerea de astăzi că avizul va fi unul negativ, dar eu, imediat ce îl primesc, trimit la preşedinte candidatura doamnei procuror”, a mai declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Acesta mai spune că Adina Florea l-a convins prin experiența profesională, dar și că a expuns în proiect „bunele şi mai puţin bunele DNA-ului”.

„Nu am propus la şefia DNA pe cel sau cea care a avut cel mai riguros şi cel mai frumos program managerial. De ce anume? Pentru că am constatat o mare diferenţă între scriptic şi interviu. Sigur, am toată consideraţia faţă de fiecare dintre candidaţi, dar, repet, cel mai bun program managerial nu mi-a creat convingerea că poate fi şi cel mai bun candidat viitor şef la DNA. Doamna procuror pe care am propus-o pentru şefia DNA, prin conţinutul dosarului, prin experienţa profesională, dar şi prin modul în care s-a prezentat la interviu, prin modalitatea în care a expus bunele şi mai puţin bunele DNA-ului, măsurile şi termene şi toate celelalte pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii, unanim a convins Comisia că dânsa este cea care trebuie să fie desemnată drept candidat pentru şefia DNA”, a precizat ministrul Justiţiei.

Proiectul managerial al Adinei Florea se bazează inclusiv pe raportul lui Tudorel Toader pe baza căruia a fost revocată din funcție Laura Codruța Kovesi. Raportul, unul critic, este trecut la prima poziție la capitolul „Bibliografie”.

Proiectul managerial poate fi consultat aici.

Adina Florea este în acest moment procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Tatăl ei, consilier județean PSD la Constanța, s-a arătat bucuros de nominalizarea fiicei sale pentru șefia DNA și pare a arăta direcția Adinei Florea la DNA. El spune că Iohannis nu are încă probleme cu DNA, dar poate avea.

Ceilalți ca candidați respinși sunt Sorin Armeanu (prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui), Andrei Bodean (procuror la DNA Constanţa), Nicolae Lupulescu, procuror militar, Gabriela Scutea (fost procuror general adjunct al României) și Paula-Nicoleta Tănase (procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi).