DNA anchetează pe generalul Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, suspectată de fapte de corupție și abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de 8,2 milioane de lei.

Procurorii militari din cadrul DNA - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 - 2023, a transms, joi, instituția.

În cursul zilei de joi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.



Procurorii fac joi percheziții la Spitalul Militar Central, dar și la domiciliul șefei unității sanitare, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Ioniță ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării și al Statului Major. E vizată de acuzații de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, pentru că în urma acestor fapte s-ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. De asemenea, apropiați ai ei ar fi încasat sume importante de bani prin semnarea unor proiecte europene.

Florentina Ioniță este general cu 2 stele, comandant al unității medicale și apropiată a lui Cătălin Zisu, general cu 3 stele, vizat si el de DNA în legătură cu lucrăile de extindere a cimitirului Ghencea Militar și locuri de veci date cu încălcarea legii, către mai multe vedete.

