Locuința șefului de campanie al lui Călin Georgescu, este percheziționată marți, acțiunea desfășurându-se ”în cadrul unui dosar penal", potrivit IGPR.

UPDATE

”Același lucru s-a întâmplat și la sediul Asociației „Pământul Strămoșesc”, tot în această dimineață”, a afirmat Georgescu, după ce a anunțat percheziițiile de la locuința șefului său de campanie.



Georgescu este membru fondator al asociației, care promovează ”Programul Național Hrană, Apă, Energie”.

Alte proiecte prezentate ca fiind ”pentru țară” sunt: Rod viu românesc, Șopronul Cultural, Drumul Cânepii, Cultivarea cu semințe românești și Roadele pământului strămoșesc.



+++

Anunțul referitor la percheziții a fost făcut pe Facebook chiar de Călin Georgescu, care consideră că este vorba despre un abuz, potrivit News.ro.

”Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați”, a scris Georgescu pe Facebook.



Ca reacție la aceste acuzații, IGPR a precizat că ”activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare”.

”De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului. Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală”, a transmis instituția în urma ”afirmațiilor din spațiul public, de pe o rețea de socializare, ale unui candidat la alegerile prezidențiale”.



Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat recent că ANAF colaborează cu anchetatorii care investighează modul de finanțare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, care a declarat zero cheltuieli în acest sens.



”ANAF, într-adevăr, vine și ajută organele de cercetare penală în acel caz. Am văzut zilele trecute și audieri acolo. Cred că lucrurile se vor clarifica, sau cel puțin sper ca lucrurile să se clarifice foarte repede, astfel încât românii să aibă o imagine clară: cine este, ce a făcut, cât a primit, de la cine a primit, de ce a primit? Pentru că orice campanie electorală trebuie să fie cu o finanțare foarte clară. Toți candidații trebuie să declare sumele pe care le primesc, chiar dacă le primesc prin alte sisteme decât cele bancare”, a afirmat ministrul.