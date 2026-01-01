Curtea de Apel București a transmis luni seară o informare în care spune că au fost 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani, iar ele "arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective și legale".

"În mod esențial, este de subliniat că nicio mutare de la o instanță la alta, delegare sau detașare a unui judecător nu poate fi dispusă fără acordul acestuia, în temeiul principiului constituțional al inamovibilității, care garantează independența judecătorului și îl protejează împotriva oricărei ingerințe administrative sau presiuni externe", spune CAB într-un document denumit "Informare publică Recorder".

Astfel, situația centralizată a modificărilor de completuri din ultimii 3 ani, totalizând 361 de cazuri, demonstrează că toate aceste modificări au avut cauze obiective, prevăzute de lege și inerente funcționării normale a unei instanțe de nivelul Curții de Apel București care funcționează cu o schemă de 218 judecători.

Situația centralizată a motivelor ce au stat la baza modificării completurilor în ultimii 3 ani:

1. pensionări și degrevări anticipate pensionarii - 55 situații;

2. promovări în carieră - 53 de situații;

3. integrare în secție a judecătorilor nou veniți -144 modificări;

4.degrevare totală sau parțială a judecătorului în considerarea complexității cauzelor, alte situații - 41 cazuri;

5. reluarea activității după concedii maternitate, alte situații - 48 cazuri;

6. detașări - 20 de situații (11 de drept ca efect al promovării unor concursuri, 9 la alte instituții din cadrul autorității judecătorești).

Interpretarea datelor privind modificarea compunerii completurilor de judecată Distribuția motivelor

Din totalul de 361 de situații:

a) integrarea în secție a judecătorilor nou veniți: 144 situații → 39,9%;

Aceasta reprezintă principala cauză a modificărilor și reflectă ocuparea posturilor vacante, stabilizarea schemelor de personal, aplicarea regulilor de repartizare echilibrată a volumului de activitate;

b) pensionări și degrevări anticipate ale judecătorilor care au notificat intenția de pensionare: 55 situații → 15,2%;

Acestea sunt situații inevitabile care presupun încetarea mandatului și reorganizarea completurilor în mod obligatoriu.

4 c) promovări în carieră: 53 situații → 14,7%; Consecință firească a concursurilor de promovare, a dreptului la carieră, aceste modificări se impun de drept, nu sunt discreționare.

d) reluarea activității după concedii de maternitate/alte situații similare: 48 situații → 13,3%;

Acestea sunt modificări care țin de protecția drepturilor sociale, continuitatea carierei, respectarea legislației muncii și a statutului judecătorului.

e) degrevarea totală sau parțială în considerarea complexității cauzelor, alte situații: 41 situații - 11,4%; Modificările operate au asigurat adaptarea completurilor la complexitatea dosarelor, prevenirea prescripției în materie penală, a blocajelor și a duratei excesive a proceselor.

f) Detașări: - 20 situații → 5,5 %; Structura detașărilor:

1. detașări de drept, ca efect al promovării unor concursuri:

- 11 situații → 3,0% din totalul modificărilor;

2. detașări la alte instituții din cadrul autorității judecătorești:

- 9 situații → 2,5% din total modificărilor.

Mai multe detalii, în informarea transmisă de CAB.