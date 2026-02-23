Luni au început interviurile pentru funcțiile de conducere din sistemul judiciar.

Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București, au susținut interviurile pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

Și Marius I. Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a susținut interviul pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului general al PICCJ.

19 candidați s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Bogdan-Ciprian Pîrlog, candidat la funcția de procuror general al României, a declarat luni, în timpul interviului susținut la Ministerul Justiției, că sistemul judiciar a pierdut pentru prima dată suportul opiniei publice și a criticat modul în care se fac promovările în magistratură, pe care l-a catalogat ca fiind "ridicol", relatează Agerpres.

"Să nu uităm că una dintre problemele pentru care ne aflăm acum într-un moment extrem de dificil este faptul că, pentru prima dată, am pierdut suportul opiniei publice. Întotdeauna au existat curente, dar în permanență a fost, fie de o parte, fie de alta, un puternic curent al opiniei publice. Acum, ne bazăm în cel mai bun caz pe o ostilitate cât de cât indiferentă. Asta în momentul în care nu este o ostilitate extrem de agresivă la nivelul tuturor. Dacă noi, care suntem mai vechi, am mai trăit tot felul de fenomene, îmi închipui ce este pentru tinerele generații din magistratură, care reprezintă viitorul și pentru cei care ar vrea să intre în magistratură, să vadă ce înseamnă să îți asumi o profesie în care societatea din care provii și pentru care urmează să desfășori un serviciu public te urăște din start", a spus Pîrlog, în fața unei comisii conduse de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

El a criticat sistemul actual de promovare în magistratură pe baza unui concurs de dosare, fiind adeptul unui examen scris, de tip teste grilă, care este mult mai "curat" decât "subiectivismul dus până la agresiune" din prezent.

Cristina Chiriac, șefa DNA Iași și candidat pentru funcția de procuror general al României, Cristina Chiriac a făcut greșeli în exprimare, pe alocuri greu de înțeles, iar la unele întrebări a răspuns destul de puțin, notează Agerpres.

