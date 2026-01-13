FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate, în contextul tentativei de discreditare venită din partea PSD.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își manifestă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune. Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept.

"Într-o lume în care atacurile la adresa presei, inclusiv din partea autorităților, au atins niveluri nemaiîntâlnite în societățile democratice în ultimele decenii, iar instrumentalizarea conturilor false, a trolilor și a boților – inclusiv la nivel politic și instituțional – pe rețelele de socializare și alte platforme digitale a devenit o practică uzuală de comunicare politică, instigarea la ură poate degenera oricând în forme grave de agresiune și hărțuire", potrivit unui comunicat al instituției.

Presiunile, amenințările și tentativele de discreditare îndreptate împotriva jurnaliștilor care își fac onest meseria subminează fundamentele unei societăți democratice, de aceea siguranța jurnaliștilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru instituțiile publice și pentru liderii aleși democratic.

FJSC consideră că demersurile jurnalistice prin care au fost sesizate cazuri de plagiat pot fi combătute exclusiv cu argumente științifice și fundamentate legal, și nu cu acuzații care fac apel la registrul emoțional, prin etichetări și atacuri la persoană. FJSC remarcă și faptul, adesea insuficient prezentat public în astfel de momente care o vizează pe lect. univ. dr. Emilia Șercan, că articolele sale jurnalistice referitoare la cazuri de plagiat au vizat persoane din întregul spectru politic, precum și persoane din instituții de autoritate publică fără caracter politic.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării rămâne ferm angajată în apărarea libertății presei, a dreptului la informare și a valorilor democratice, fără de care nicio societate liberă nu poate exista. FJSC susține activitatea academică și jurnalistică a lect. univ. dr. Emilia Șercan desfășurată în slujba interesului public, a transparenței și a unui mediu academic curat, integru și responsabil.

Acțiunile de discreditare ale PSD la adresa Emiliei Șercan vin după ce jurnalista a descoperit că ministrul Justiției Radu Marinescu și-a plagiat teza de doctorat.

PSD a condamnat "manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică".

