Robert Bogdan Pascu, polițistul din Argeș reținut de DNA după ce a cerut 100.000 de euro pentru a mitui un judecător, este acționar la o firmă căreia susține că i-a vândut un teren cu 400.000 de lei.

În plus, Pascu arată că și-a împrumutat aceeași firmă cu alți 864.000 de lei, bani care cu greu pot fi justificați dacă analizăm performanțele economice ale societății.

Numele lui Robert Bogdan Pascu a dispărut în 2019 de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și a revenit în 2023, când susține că a vândut, pe 22 iulie 2022, un teren propriei firme, SC Office Smart. În realitate, societatea la care este acționar se numește Smart Silver Office și a avut anul trecut pierderi de 49.000 de lei. În 2022 și 2023 a avut un profit de 1.000 de lei.

Societatea are ca obiect de activitate „dezvoltare, promovare imobiliară” și este deținută de polițistul Robert Bogdan Pascu alături de fratele său, Radu Ștefan Pascu, ambii cu câte 50 procente.

Avocata judecătoare

Soția polițistului este judecătoare. Bogdan Robert Pascu este soțul judecătoarei Florentina Livia Pascu din cadrul Judecătoriei Pitești – Secția Civilă, intrată în aprilie 2024 în magistratură, direct din avocatură.

În 2022 ea a câștigat din avocatură 341.000 de lei. Anul următor, 232.000 de lei și soțul polițist, 92.000 de lei.

