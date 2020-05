Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, le transmite procurorilor să urmărească banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii și să le ia sumele rezultate din aceste fapte.

"Urmăriți banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii, luați-le banii produși prin infracțiuni, luați-le tot ce au furat. Sunt banii Ministerului de Finanțe", a spus Cătălin Predoiu la deschiderea webinar-ului "Investigarea atacurilor de tip Ransomware în timpul Pandemiei Covid-19", potrivit unui comunicat de presă.

"Investigarea formelor complexe de criminalitate, națională și internațională, implică nu doar un nivel ridicat de specializare, ci și o bună cooperare între toate agențiile de aplicare a legii. Evenimentul de astăzi este dedicat în special polițiștilor, un partener important pentru procurorii noștri. Calitatea muncii lor va fi reflectată în mod corespunzător în anchetele penale încheiate cu succes ulterior. Prin urmare, mulțumesc personal Ambasadei SUA pentru că a ales acest subiect specific dedicat unității noastre specializate în domeniul criminalității informatice din cadrul Poliției Române și de a susține, de asemenea, prin alte mijloace, activitatea polițiștilor noștri", a mai spus Predoiu.

În intervenția sa, ministrul a adăugat că pandemia COVID-19 oferă diverse oportunități infractorilor de a ataca instituțiile medicale critice și de a dezvolta o adevărată piață paralelă pe dark web cu produse de sănătate, indiferent dacă sunt originale sau contrafăcute.

"Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la această amenințare a fost un pas important. Vom continua să facem acest lucru. Cu toate acestea, acum trebuie să mergem mai departe cu anchetele și urmărirea penală a faptelor infracționale", a continuat Predoiu.

Cătălin Predoiu a punctat faptul că la nivelul UE s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor cu privire la materialele pentru spitale.

"Infractorii care pretind că vând echipament medical au obținut transferuri de la companii private sau chiar din sectorul public (adică spitale). De asemenea, au livrat produse medicale falsificate sau periculoase și au obținut profit substanțial din această activitate ilicită. Aceste transferuri ilegale se fac de obicei rapid, în mai multe jurisdicții, și prin implicarea mai multor conturi bancare, în multe cazuri scăpând de sub controlul autoritățile legale din cauza rapidității acțiunilor lor", potrivit ministrului Justiției.

El i-a încurajat pe procurori să coopereze atât intern, cât și internațional cu partenerii.

"Al treilea webinar, dedicat și procurorilor și forțelor de ordine române, vizează aspecte ale spălării banilor în acest context complex - Chasing Criminals and their Money during the Covid-19 Pandemic - Money Laundering and Cryptocurrency. În acest caz, împreună cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Controlul Spălării Banilor și ANABI (Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate), specialiștii noștri vor discuta despre urmărirea banilor reali și virtuali în contextul activității infracționale intense din timpul Pandemiei", a mai spus Cătălin Predoiu.