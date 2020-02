Ministrul justiției transmite celor care susțin că proiectul de lege privind desființarea Secției speciale nu e bun că e de acord ”să îl facem mai bun”.

Proiect de lege privind desființarea Secției speciale cuprinde și prevederi care dau o super-imunitate procurorilor și judecătorilor, în sensul că acțiunea penală în cazul unui judecător sau procuror poate fi începută doar cu autorizarea prealabilă a procurorului general, iar trimiterea în judecată a magistraților se încuviințează de către Consiliul Superior al Magistraturii.



Cătălin Predoiu susține că Ministerul Justiției avea de ales între a propune reformarea SIIJ sau desființarea ei cu reîntregirea firească a competențelor DNA:

”Am optat pentru firescul instituțional și am înclinat balanța spre DNA. Odată făcută această opțiune, am avut de ales între a ignora temerile și percepțiile create în anii anteriori în urma «cazului Ploiești» și a altora, sau a ține cont de ele și a reglementa «filtre» procedurale asiguratorii. Am optat să înclin balanța și în cealaltă parte, prin două «filtre», Procurorul General și CSM. În concluzie, celor care spun că CSM ar putea abuza de «filtru», le răspund: să vedem primul abuz al CSM și MJ va propune eliminarea «filtrului»! Celor care vor păstrarea SIIJ, le adresez următoarele întrebări: cum anchetezi un caz de corupție la 500 de km de București cu 15 procurori staționați în capitală? Există acest interes în magistratură, să anchetăm corupția din magistratură? Au auzit de locurile în care clienții vin la judecată dosarelor civile «împodobiți», ca să plece fericiți?”