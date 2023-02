Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a dat explicații miercuri, la "Ora Guvernului" din Senat, după ce a afirmat că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost achitat într-o sentință care urma să fie pronunțată peste 3 săptămâni.

El a spus că unele acuzații care i se aduc sunt iresponsabile și că nu a anunțat niciun verdict.

"De unde am avut această informație eronată? Dacă veți consulta presa din 17 iunie 2022, veți vedea că sunt o serie de articole în care se anunță achitarea unui coinculpat din dosarul incupatului la care eu m-am referit. De accea am vorbit de o festă de memorie, pentru că eu având în memorie acea informație, am asociat la pachet și pe celălalt coinculpat și am afirmat greșit că a fost achitat. Nu am anunțat niciun verdict, e clar că m-am referit la trecut”, a explicat Predoiu", a explicat Predoiu în fața senatorilor.

Cătălin Predoiu a afirmat, într-un interviu pentru Europa FM în luna ianuarie, că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost achitat. O decizie definitivă ar urma să fie pronunțată în februarie. Ulterior, ministrul justiției și-a cerut scuze.

Dan Hosu, fost șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate a IGPR, a fost trimis în judecată de DNA pe 6 februarie 2017. El e acuzat de trafic de influență, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității și dare de mită.

Ulterior, Predoiu a venit cu noi precizări despre dosarul soțului fostei șefe DIICOT: A fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie. Nu am avut niciodată discuții neprincipiale pe vreun dosar nici cu judecători, nici cu procurori, nici cu grefieri.

La două săptămâni după aceste declarații, Dan Hosu a murit din cauza unei boli incurabile.

Cătălin Predoiu a venit în Senat să dea explicații la invitația USR. După dezbatere Uniunea a transmis că ministrul nu a răspuns la niciuna dintre întrebările senatorilor USR Simona Spătaru și Radu Mihail referitoare la circumstanțele în care a aflat despre soluția de achitare a lui Dan Hosu, deși aceasta urma să se pronunțe abia trei săptămâni mai târziu.



„Când și unde au avut loc întâlnirile cu «sursele neoficiale»; care sunt «sursele neoficiale» care l-au informat despre hotărârea instanței; cu cine verifică ministrul Justiției informațiile privind sentințele din dosare aflate pe rolul instanțelor; cine sunt acești neoficiali cu care verifică sentințele; are voie ministrul Justiției să cerceteze cum se pronunță o instanță?” - au fost întrebările puse de senatorii USR.

Senatorul Radu Mihail consideră că ce a făcut Cătălin Predoiu nu e o simplă eroare, ci este un motiv de demisie, în condițiile în care nu este prima oară când acesta a arătat că are informații despre felul în care sunt instrumentate și soluționate dosare: dosarul 10 august, dosarul «cazul Kovesi» fiind doar două exemple.

„Azi, domnul Predoiu ne-a spus încă o dată că a vorbit la trecut despre ceva ce urma să se petreacă în viitor: a vorbit la trecut despre o sentință ce urma să apară peste 3 săptămâni. Cătălin Predoiu a demonstrat din nou că NU este ministrul Justiției, ci este un ministru al corupției într-un guvern al sărăciei”, a spus Radu Mihail.

USR consideră că Predoiu nu mai prezintă suficiente garanții morale care să-l îndreptățească să înceapă, săptămâna viitoare, selecția candidaților pentru conducerea DNA sau DIICOT și că singurul lucru moral pe care ar putea să-l facă ar fi să-și dea demisia.