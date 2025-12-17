Curtea de Apel Brașov a convocat Adunarea Generală a judecătorilor la care au participat 37 de magistrați din cei 41 de judecători din cadrul instanței.

Cu o largă majoritate, judecătorii instanței au stabilit sesizarea CSM pentru o mai mare transparență a deciziilor și au punctat problemele grave și nerezolvate din sistemul judiciar.

După întâlnire a fost adoptată o hotărâre potrivit căreia „exercitarea libertății de exprimare include respectarea dreptului de a primi informații atât al publicului larg, cât și al judecătorilor, în ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar, în ansamblul său, astfel că se impune, de fiecare dată, o reacție promptă a instituțiilor abilitate, în sensul verificării neregulilor sesizate și asigurarea transparenței rezultatelor acestor verificări”.

