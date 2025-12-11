Președinta Curții de Apel București Liana Arsenie a încercat să facă o demonstrație de forță, venind în fața jurnaliștilor înconjurată de judecători și judecătoare de la CAB care au stat aliați liniștiți în spatele ei, în picioare.

Liana Arsenie a organizat o așa-zisă conferință de presă, în care i-a denigrat pe judecătorii care au îndrăznit să critice modul în care funcționează justiția. La întrebările jurnaliștilor nu a răspuns. Dar a insistat la un moment dat vehement ca o jurnalistă - de la o publicație care are numai cuvinte de laudă la adresa actualei conduceri - să ia cuvântul peste rând.

Președinta Curții de Apel București a ieșit să apere "independența justiției" și să ceară mediei "să verifice faptele efective raportate la narațiunile manipulative și false".

ÎCCJ e deținătoarea adevărului absolut

"Am învățat cu toții, judecători și procurori, că justiția se realizează prin Înalta Curte (ÎCCJ) și prin celelalte instanțe organizate conform legii, așadar, nicio altă autoritate nu se poate erija în deținătorul adevărului absolut și nici nu poate tranșa chestiuni litigioase de competența instanțelor de judecată", a susținut Arsenie.

Pe un ton conspirativ, ea a vorbit de încerăcri de "acaparare a puterii judecătorești" și de "preluare ostilă".

Arsenia a respins acuzațiile din documentarul Recorder privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a componenței completurilor, dând ca exemplu cazul lui Marian Vanghelie. Ea a argumentat că schimbarea de mai multe ori a componenței completurilor a fost "obiectivă" și a survenit în urma promovării unor judecători prin concurs.

Ea a mai susținut că, în acest dosar, termenul general de prescripție în privința infracțiunii de luare de mită a fost în 2017, iar la Curtea de Apel București dosarul a fost înregistrat în 2021. N-a spus de ce Curtea a avut nevoie de patru ani pentru a constata prescrierea.

După ce l-a desființat pe judecătorul Laurențiu Beșu, Arsenie a trecut la "executarea" fostei judecătoare Daniela Panioglu, pe care a acuzat-o de agresivitate fizică și verbală, prezentând și imagini video de la un proces.

Ea a susținut că Panioglu a continuat să încaseze bani de chirie, după ce a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu 3 camere în București. În momentul în care conducerea Curții de apel a asistat plata chiriei, judecătoarea Panioglu a acționat "pe toate căile pentru a perpetua o stare ilicită".

Arsenie a susținut că Panioglu a recurs la violență fizică și l-a lovit în cap cu un dosar pe un coleg de complet. A prezentat și un tabel cu peste 20 de judecători care nu au dorit să intre în complet cu Panioglu, printre ei și Raluca Moroșanu, care a vorbit de "teroarea" din CAB.

Șefa CAB a mai susținut că Daniela Panioglu nu avea capacitatea de a soluționa dosare complexe, deși fost judecătoare a avut condamnări importante, înainte de a fi suspendată de mai multe ori din magistratură și i s-au luat cazuri răsunătoare, precum cel al lui Puiu Popoviciu, "spălat" ulterior de Curtea de Apel București și ÎCCJ.

Liana Arsenie a pus la îndoială "condiția profesională irreproșabilă pe care o invocă" Panioglu: "Conducerea Curții de Apel a avut de gestionat, ani de zile, un judecător agresiv fizic și verbal, pentru majoritatea covârșitoare a colegilor".

"Altă întrebare"

Șefa CAB a refuzat să ofere răspunsuri clare la cele câteva întrebări pe care au reușit să le pună jurnaliștii, înainte ca Arsenie să plece din sală. Aducea aminte de "altă întrebare".

Întrebată în repetate rânduri de modul în care au fost schimbate completurile, ea a invocat regulamentul de ordine interior, fără a oferi detalii. N-a reușit să explice nici cum au fost posibile achitări pe bandă rulantă în dosare de mare corupție.

La alte întrebări a susținut că e nevoie ca jurnaliștii să solicite detalii de la Biroul de informații al CAB.

Nici despre numărul mare de judecători delegați nu a dorit să ofere detalii, refuzând să spună de ce nu s-au organizat concursuri.

La scurt timp după ce Ionela Tudor, vicepreședinta Curții, a fost sunată de Lia Savonea - discuție surprinsă de microfoanele televiziunilor -, președinta CAB și-a încheiat "monologul" pe care l-a botezat conferința de presă, sub tirul de întrebări puse de jurnaliști. Întrebări fără răspuns. "Noi v-am ascultat, doamna judecător, e cazul să ne ascultați și dvs", a spus o jurnalistă. "Mai taceți, măi frate", a replicat prietena din presă a conducerii din CAB.

În urmă a rămas un gust amar. Și "procesele cognitive" ale doamnei Arsenie invocate în loc de argumente.