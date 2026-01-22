România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător opt din cele treisprezece recomandări conținute în Raportul de evaluare, publicat joi de GRECO.

Dintre recomandările rămase, două au fost implementate parțial, iar trei nu au fost implementate.

Cele cinci recomandări restante îi privesc pe parlamentari.



GRECO așteaptă ca autoritățile române să raporteze cu privire la acțiunile întreprinse pentru implementarea celor cinci recomandări restante până la 30 noiembrie 2026.

În raport publicat joi, GRECO concluzionează că România a implementat pe deplin opt din cele 13 recomandări conținute în Raportul de evaluare a celei de-a patra runde, adoptat în 2015, privind prevenirea corupției în ceea ce privește parlamentarii, judecătorii și procurorii.



GRECO a recomandat adoptarea de măsuri pentru:

i) a clarifica implicațiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină și de către declarațiile de avere și de interese

ii) a extinde definiția dincolo de interesele financiare personale

iii) a introduce o cerință de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestuia.

GRECO amintește faptul că, în cel de-al doilea Raport de Conformitate, această recomandare nu a fost implementată. Deși Strategia Națională Anticorupție 2021–2025 a inclus o serie de acțiuni posibile în acest domeniu (obiectivul 5.2 privind asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice), până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete.

Cum autoritățile de la București nu au furnizat nicio informație nouă, GRECO concluzionează că recomandarea rămâne neimplementată.

O altă recomandare se referea la stabilirea unui set ”robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător”.

Această recomandare nu a fost implementată în cel de-al doilea Raport de conformitate, având în vedere faptul că nu au fost furnizate informații noi. Nici acum Bucureștiul nu a furnizat nicio informație actualizată în acest domeniu, astfel că GRECO concluzionează că recomandarea rămâne neimplementată.

Cea de-a treia recomandarea neîndeplinită se referă la integritatea parlamentarilor.

GRECO a recomandat ca autoritățile parlamentare să înființeze pentru membrii săi un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate și să ofere formare specializată și regulată cu privire la implicațiile normelor existente și a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrității parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită.

GRECO amintește că această recomandare nu a fost implementată în al doilea Raport de conformitate, nefiind furnizate informații noi.

Potrivit autorităților, Comisia Juridică a Senatului a propus Biroului Permanent al Senatului măsuri pentru îmbunătățirea consilierii și formării parlamentarilor în materie de integritate, inclusiv un potențial acord cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și crearea unui program de formare specializat / departament specializat în fiecare Cameră a Parlamentului.

GRECO salută abordarea proactivă a Senatului privind consolidarea integrității în Parlament, în special prin măsurile propuse pentru a oferi formare și consiliere membrilor Parlamentului.

Cu toate acestea, aceste propuneri trebuie să se materializeze în practică, prin urmare GRECO concluzionează că recomandarea ix rămâne neimplementată.

Două recomandări implementate parțial

GRECO a recomandat îmbunătățirea transparenței procesului legislativ

(i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările și audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanțe în care să fie ținute ședințe secrete și asigurarea implementării acestora în practică;

(ii) prin evaluarea practicii existente și revizuirea în consecință a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum și a agendelor și rezultatelor ședințelor comisiilor, și pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor;

(iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgență să fie aplicată cu titlu de excepție într-un număr limitat de circumstanțe.

GRECO amintește faptul că, în cel de-al doilea Raport de conformitate, această recomandare a fost implementată doar parțial din cauza lipsei de progrese față de rapoartele anterioare.

GRECO constată faptul că, în ceea ce privește partea (i) a recomandării, autoritățile nu au furnizat informații noi.

Referitor la partea (ii), GRECO salută introducerea de noi reguli care vizează creșterea transparenței activității Senatului, inclusiv a ședințelor comisiilor. Nu au fost raportate evoluții noi privind Camera Deputaților.

Cu privire la partea (iii), nu au fost furnizate informații noi.

GRECO concluzionează că recomandarea rămâne parțial implementată.

Activitățile de lobby

GRECO a recomandat introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacționeze cu lobby-iști și alți terți care urmăresc să influențeze procesul legislativ.

GRECO a observat că unele aspecte ale recomandării ar putea fi abordate în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025, care a inclus unele acțiuni posibile în acest domeniu (obiectivul 3.2 privind extinderea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) pentru a include parlamentarii). Cu toate acestea, nu au fost luate încă măsuri concrete.

Autoritățile raportează că discuțiile privind activitățile de lobby au continuat, inclusiv în contextul aderării României la OCDE. În data de 30 septembrie 2025, Parlamentul a adoptat o propunere legislativă de modificare a articolului 12 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor pentru a spori transparența activității parlamentare. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională; contestația a fost respinsă, astfel încât legea poate intra în vigoare, dar la momentul adoptării prezentului raport nu a intrat încă în vigoare.

Amendamentul impune deputaților și senatorilor să acționeze în mod transparent și să mențină un dialog deschis și echitabil cu cetățenii și terții. Acesta introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) - o platformă publică online care înregistrează întâlnirile dintre parlamentari și terți care caută să influențeze inițiativele legislative.

Deputații și senatorii trebuie să creeze conturi RUTI și se pot întâlni doar cu terțe părți înregistrate în sistem. Terțele părți trebuie, de asemenea, să se înregistreze, să furnizeze datele necesare și să actualizeze informațiile anual sau ori de câte ori este necesar; nerespectarea acestei prevederi duce la eliminarea din RUTI. Înregistrarea trebuie să aibă loc cu cel puțin trei zile înainte de solicitarea unei întâlniri, ceea ce implică angajamentul față de o conduită transparentă și etică.

Membrii Parlamentului trebuie să publice detaliile întâlnirii în RUTI cu 48 de ore înainte de întâlnirile planificate sau în termen de 48 de ore de la cele neplanificate. Nerespectarea cerințelor atrage aplicarea unui avertisment scris. Înregistrările trebuie să includă numele participanților, entitățile reprezentate, data și locul întâlnirii, precum și scopul acesteia.

Birourile permanente reunite aprobă un ghid de utilizare privind funcționarea RUTI. Secretarii generali ai ambelor Camere trebuie să întocmească un raport public anual privind funcționarea RUTI, care să includă informații și date statistice relevante.

GRECO ia act de informațiile furnizate privind înființarea unui registru al activităților de lobby, care introduce obligații de înregistrare și divulgare atât pentru lobbyiști, cât și pentru membrii Parlamentului, împreună cu mecanisme de aplicare și monitorizare.

Se așteaptă ca amendamentele adoptate să intre iminent în vigoare.

În așteptarea intrării efective în vigoare a legii, GRECO concluzionează că recomandarea a fost parțial implementată.

