Prima Directivă anticorupție din istoria Uniunii Europene, pentru care eurodeputata și copreședinta REPER, Ramona Strugariu, este responsabilă a Parlamentului European, a trecut de votul europarlamentarilor din Comisia LIBE.

"Am promis în campania din 2019 o legislație europeană anticorupție puternică și curajoasă. Am livrat. Corupția ucide și ține pe loc România. Astăzi am făcut un pas important spre descurajarea corupției atât în România, cât și la nivel european. Aceasta este poziția adoptată de Parlamentul European, urmează negocierile cu Consiliul. Noi ne-am făcut treaba din plin. Nu vrem amnistie și grațiere pentru corupți, nu vrem finanțare ilicită a partidelor și demitarilor, nici averi nejustificate. Cine face aceste lucruri, să răspundă”, a afirmat Ramona Strugariu.

Ce prevede concret noua Directivă:

•⁠ ⁠statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a interzice amnistierea și grațierea faptelor de corupție. Punem astfel capăt tentativelor de adoptare a unor legislații periculoase, precum Ordonanța 13, și tăiem de la rădăcină încercările politicienilor de a-și mai scăpa de la închisoare acoliții, prin tot felul de tertipuri.•⁠ ⁠finanțarea ilicită a partidelor politice sau a decidenților aflați în funcții cheie devine infracțiune și va fi sancționată ca atare. Reducem astfel riscul ca anumite grupuri de interese să acorde politicienilor bani pentru promovarea unor agende ascunse, evitând astfel filtrele de transparență și de control aflate în vigoare.•⁠ ⁠funcționarii publici care nu își pot justifica averile sunt pasibili de pedepse penale. Gata cu mita, gata cu favorurile.•⁠ ⁠a fost extinsă definiția "înalților oficiali” pentru ca toate categoriile care deservesc politic interesul public să suporte rigori mai grave ale legii în cazul unor fapte de corupție. Legea se aplică pentru toată lumea, inclusiv pentru europarlamentari, comisari europeni, miniștri, membri ai curților constituționale, șefii partidelor politice parlamentare, șefii întreprinderilor deținute de stat, funcționari militari (dar nu numai)."În plus, prin intermediul amendamentelor depuse și a negocierilor purtate de REPER, am extins sfera de competență a Parchetului European, am majorat unele dintre pedepsele minime cu închisoarea pentru a le alinia la gravitatea comportamentului în cauză, am adoptat garanții suplimentare pentru victimele faptelor de corupție și ne-am asigurat că cei vinovați nu se mai pot ascunde în spatele unor entități fantomă", potrivit unui comunicat de presă al formațiunii politice din cadrul Renew.