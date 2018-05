Judecătorii au dat prima sentință în dosarul în care sunt judecați fostul premier Victor Ponta și prietenul său, fostul senator PSD Dan Șova. Ambii au fost achitați. Doar fostul director de la Turceni a fost condamnat.

Decizia completului de trei judecători nu este definitivă. Ea poate fi contestată de DNA, dar și de Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu (cel care a acordat contractele de asistență juridică supraevaluate).

Achitat a fost și Laurențiu Ciurel, fost director la Complexul Energetic Rovinari.

Instanța a dispus, însă, menținerea sechestrului pe bunurile tuturor inculpaților, inclusiv Ponta și Șova până la sentința definitivă în acest dosar.

Victor Ponta este primul premier român acuzat și trimis în judecată chiar în momentul exercitării funcției de șef al Guvernului. Procurorii anticorupție au notat în rechizitoriu capetele de acuzare: complicitate la evaziune fiscală, fals în declarații, spălare de bani.

Alături de el a fost trimis în judecată și Dan Șova, prietenul lui Victor Ponta. El este acuzat de evaziune fiscală. Director în cadrul Complexului Energetic Rovinari, Laurențiu Ciurel, este acuzat de procurori că a semnat în 2007 trei acte adiţionale la contractul de asistență juridică încheiat cu SCA „Șova și Asociații”, prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asistenţă juridică.

„Contractele au fost atribuite în mod direct către SCA „Şova şi Asociaţii” fără nici un fel de procedură concurenţială, fără ca sumele să fie prevăzute în Planul de Achiziţii Publice al companiei. Actele respective au fost încheiate cu încălcarea atribuţiilor de serviciu", susțin procurorii.

Conform rechizitoriului, Laurențiu Ciurel a semnat şi avizat din partea C.E.R. facturile şi notele de onorarii în valoare de 1.665.717,41 lei. „Valoarea plătită efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adiționale, iar banii plătiți au provenit din fondurile de investiții", susțin anchetatorii. Ciurel a încheiat și în 2008 un alt contract de asistență cu SCA „Șova și Asociații”, în contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (C.E.R) și SC pentru Închiderea - Conservarea Minelor SA (ICM). „Contractul de asistenţă juridică a fost încheiat, deşi complexul energetic beneficia deja de asistenţă juridică din partea societăţii de avocaţi, în baza contractului menţionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condiţiile în care la momentul semnării contractului, părţile din litigiul principal se înţeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacţii (înţelegeri)", mai arată DNA.

Acest contract ar fi prejudiciat Complexul Energetic Rovinari, conform procurorilor, cu 1.071.336,80 lei, din care 977.463,88 lei comision de succes.

„Contractul respectiv a fost încheiat la insistențele inculpatului Şova Dan-Coman, cel care a și conceput termenii şi condiţiile respectivului contract, totodată semnându-l din partea SCA Şova şi Asociaţii”, mai spun procurorii. Litigiul pentru care a fost încheiat acest contract de asistență juridică s-a finalizat după numai câteva zile prin încheierea între cele două părți a unei înțelegeri.

„Tranzacția prin care CER se obliga să achite suma de bani menționată a fost încheiată de inculpat fără ca acesta să aibă mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanţei prin majorarea capitalului social al CER şi emiterea de noi acţiuni.

În acest dosar a fost trimis în judecată și Dumitru Cristea, fost director al Complecului Energetic Turceni, care a semnat în mod asemănător contracte de asistență juridică cu Dan Șova „prin încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și a atribuţiilor de serviciu".

Complexul Turceni ar fi fost prejudiciat cu 1.622.987,90 lei

Un alt contract semnat de Cristea cu Șova ar fi prejudiciat instituția cu 1.142.400 lei. Un al treilea contract încheiat ar fi adus un nou prejudiciu, în valoare de 1.242.018 lei.

Cum rezolva Dan Șova litigiile

„Avocaţii SCA „Şova şi Asociaţii” inclusiv Şova Dan-Coman acordau asistenţă juridică în diverse litigii, în cazul de faţă (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) în baza contractelor deja încheiate cu cele două complexuri. În două dintre litigii, complexurile energetice au avut calitatea de pârât CER vs. ICM şi CET vs. ICM şi în unul de reclamant (CET vs. Electrica)", susțin procurorii. Magistrații spun că, în cursul judecăţii cauzelor, „în funcţie de poziţia procesuală a părţii pe care o reprezenta, în sensul că aceasta ar fi dispusă să încheie o tranzacţie, inculpatul Şova Dan-Coman întreprindea demersuri pe lângă directori pentru a încheia contracte de asistenţă juridică separat pentru aceste litigii, de fiecare dată prevăzute cu comisioane de succes, deşi activitatea juridică menţionată în cuprinsul lor fusese deja derulată în baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiționale, soluţia era practic cunoscută", explică procurorii.

În această modalitate, Dan Şova ar fi contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade.

„O parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații” de la cele două complexuri energetice (Turceni și Rovinari) a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Șova Dan-Coman și a persoanelor din sfera sa relațională", afirmă procurorii anticorupție

Plata pentru Ponta pentru servicii fictive

„În perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, inculpatul Ponta Victor-Viorel, prin cabinet individual de avocat, a obţinut de la SCA „Șova și Asociații” suma 181.439,98 lei, pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat", susțin procurorii.

Convenția de conlucrare între casele de avocatură ale lui Dan Șova și Victor Ponta a fost încheiată în august 2007, fiind prelungită în 2008. Convenția s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru.

„Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei.

Procurorii spun că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA „Șova și Asociații” cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia că Dan Şova beneficiază de susţinerea lui Victor Ponta.

Actele depuse de Victor Ponta la dosar, prin care arăta ce activitate a prestat în baza contractului Șova, sunt considerate falsuri de către procurorii anticorupție. „Cele 16 înscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste” după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfășurată de mai mulți avocați din cadrul SCA „Șova și Asociații”, avocați care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel.

În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitățile respective, nici măcar în parte", susțin procurorii. Cu privire la infracţiunile de spălare de bani, s-a reţinut că, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpaţii Ponta Victor-Viorel şi Şova Dan Coman au disimulat adevărata natură a provenienţei banilor (181.439,98 lei) obţinuţi de Victor Ponta.

„O parte din aceste sume a fost folosită în perioada octombrie 2007 – 2009, inclusiv pentru achiziţionarea în anul 2008 a două apartamente situate în Bucureşti, care ulterior în anul 2013 au revenit în mod gratuit în proprietatea lui Ponta Victor-Viorel, în urma lichidării patrimoniului Cabinetului de Avocat Ponta Victor-Viorel”, explică procurorii.

Mitsubishi Lancer pentru Victor Ponta

DNA mai susține că Victor Ponta a mai beneficiat de foloase din partea societății de avocați, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocați a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) și alte obligații către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei.

În luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societății de avocați.„Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații”, la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia şi l-a preluat personal", arată procurorii.

ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei faţă de inculpatul Şova Dan-Coman şi cu suma de 51.321,80 lei faţă de inculpatul Ponta Victor-Viorel.