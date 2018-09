Cătălin Cherecheş este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, fals în declaraţii şi corupere a alegătorilor, toate în formă continuată, şi efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia îndeplinită.

În cursul anului 2013, Cătălin Cherecheș, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, a pretins, a acceptat și a primit de la oamenii de afaceri Marco Wermelinger, Adrian Mihai Doru şi Sorinel Mihai diverse sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.

Cei trei oameni de afaceri au fost şi ei trimişi în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, iar Dan Trifa Nicolae pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

Astfel, pentru eliberarea unei autorizații de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare, Cherecheș a primit de la Wermelinger (ajutat de Dan Trifa Nicolae, care a intermediat printre altele și discuțiile cu edilul) 150.000 de dolari. Suma a fost disimulată de Marco Wermelinger în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 de dolari încheiat cu Primăria municipiului Baia Mare și unul în valoare de 90.000 de dolari încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare-Secția de fete, se arată în rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Ulterior, din această ultimă sumă de bani, 50.000 lei au fost virați în contul unei societăți controlată de edil în baza unui contract privind derularea de campanii de comunicare multimedia.

În aceeași perioadă, tot pentru eliberarea unei autorizații de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș a pretins de la inculpații Adrian Mihai Doru și Sorinel Mihai o sumă de peste 10.000 lei și a acceptat de la aceștia suma de 12.000 lei, ce urma să fie disimulată tot sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare - Secția de fete (contract care nu s-a mai concretizat din cauza începerii urmăriri penale "in personam” în această cauză).



În perioada ianuarie 2011-iunie 2013, Cherecheș, în calitate de deputat în Parlamentul României (până la 30 mai 2011) și, ulterior, primar al Municipiului Baia Mare, a efectuat în cadrul unei societăți comerciale, ca administrator de fapt/împuternicit al administratorului de drept mai multe operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcțiile pe care le deținea: a negociat și încheiat contracte, a emis facturi etc.



"Din analiza declarațiilor de avere din perioada 2013-2018, date pe propria răspundere de către inculpatul Cherecheș Cătălin, a rezultat faptul că acesta a făcut, în cuprinsul lor, mențiuni necorespunzătoare adevărului, în totală contradicție cu situația reală de fapt. În cursul anului 2012, în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale, inculpatul Cherecheș Cătălin a oferit unei persoane, președinte al filialei județene a unui partid politic, sumele de 17.000 euro și 5.000 lei în scopul determinării simpatizanților acelei formațiuni politice să îl voteze pentru funcția pentru care candida,respectiv cea de primar al municipiului Baia Mare",

se arată în comunicatul DNA.



În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Cherecheș.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Primar din închisoare



În 2016, Cătălin Cherecheş a câştigat al doilea mandat cu aproximativ 70%, deşi se afla în arest preventiv. Procurorii DNA îl acuzau de luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susţine financiar clubul.