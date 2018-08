Maiorul Laurențiu Cazan este cel care a coordonat operațiunea de evacuare a protestatarilor din Piața Victoriei. El spune că jandarmii au fost sub o presiune fantastică din partea huliganilor.

Maiorul Laurențiu Cazan a vorbit la TVR despre intervenția jandarmilor și susține că nu are ce să-și reproșeze din punct de vedere tactic. El și-a cerut scuze public celor care au avut de suferit în mod gratuit.

„Nu am plecat de la început să gazăm oamenii, noi am avut o acțiune ca urmare a violențelor împotriva noastră. Momentul declanșator a fost acela în care am avut violente împotriva dispozitivelor de Poliție și ale Jandarmeriei (...) Dacă restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, am fi avut mult mai multe victime”, a spus maiorul la TVR.

„Îmi cer scuze față de toate acele persoane care au avut de suferit în mod gratuit”.

Maiorul Laurențiu Cazan a explicat că violentele față de forțele de ordine au crescut progresiv.

„A existat o tensiune fantastică, încă de la început”, a mai spus Cazan.

Fir direct cu prefectul Capitalei, care se afla în centrul de comandă

Maiorul a dezvăluit că în momentul în care a constatat o creștere a violențelor a vorbit personal cu prefectul și i-a transmis că dacă lucrurile evoluează trebuie să intervină pentru restabilirea ordinii publice. În urma discuției, prefectul Capitalei a avizat acțiunea.

Ordinul de evacuare a fost emis la ora 20, dar a fost pus în aplicare la ora 23.