Mandatul de arestare preventivă emis pe numele fostului primar Sorin Oprescu a fost anulat de două judecătoare de la Curtea de Apel București.

După ce i-a redus pedeapsa cu un an, instanța va trebui să emită un nou mandat de arestare cu noua pedeapsă. Noul document va trebui transmis autorităților din Grecia.

Specialiștii în drept consultați de PRESShub arată că retragerea mandatului european de arestare înseamnă încheierea actualei proceduri în Grecia și, eventual, începe o nouă procedură pe un alt mandat european de arestare. „Dacă România ar fi fost stat de executare a MEA, în caz de revocare a hotărârii de condamnare, România ar fi revocat arestarea preventivă. Există prevedere clară în lege. Desigur, există posibilitatea ca autoritățile române să se miște rapid și să nu fie probleme în procesul de extrădare”, susține un jurist consultat de PRESShub.

Curtea de Apel a stabilit că infracțiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată prin decizia Curții Constituționale 405/2016. Astfel, pedeapsa definitivă a fugarului Sorin Oprescu a fost micșorată la 9 ani și 8 luni de detenție cu executare de la 10 ani și 8 luni închisoare. Mai mult, „dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinței penale nr. 807/13.05.2019 pronunțate de Tribunalul București, definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București, Secția I Penală, în dosarul nr. 42389/3/2015 (1845/2019), retragerea tuturor formelor de executare subsecvente în legătură cu pedeapsa principală, pedepsele complementare și accesorii aplicate. Dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta decizie. Definitivă”, este soluția dată de judecătoarele Adina Radu și Andreea Ionescu de la Curtea de Apel București.

