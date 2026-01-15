Procurorul Constantin Daniel Bosânceanu a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani de închisoare, sub acuzația de viol în formă continuată. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bacău. Hotărârea nu este definitivă.

Magistratul a fost condamnat după ce a violat-o pe fiica cumătrilor săi. Fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni și-ar fi violat cunoștința în perioada 2015-2017. Inițial, dosarul a fost clasat de un coleg procuror, chiar dacă familia victimei a depus plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Victima, care la momentul respectiv avea 15 ani a rămas însărcinată și obligată să avorteze la o clinică privată.

Violată de două ori pe săptămână

Potrivit magistatilor, în perioada septembrie 2015 – iunie 2017, inculpatul a constrâns persoana vătămată prin „violență fizică, constând în ținerea, imobilizarea și dezbrăcarea forțată, precum și prin amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale într-un apartament din municipiul Iași”.

De asemenea, prin amenințare, „inculpatul a determinat persoana vătămată să întrețină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în locuri izolate din oraș. Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului”, se arată în rechizitoriul semnat de procurorul Marcel Sandu.

