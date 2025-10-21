DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marți, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiți. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăș

DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marți, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiți. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depășit 75 de milioane de euro.

Surse judiciare au transmis, marți, pentru News.ro, că procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri ale unor persoane care au plătit pentru apartamente pe care nu le-am primit.



În noile plângeri se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro.

Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime.



Prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate.

În 4 februarie, au fost reținute 11 persoane, între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În ziua următoare, Poliția Română anunța că în Dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente și case - , cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

În 22 august, reprezentanții DIICOT au prezentat, după afirmațiile fostului ministru al Justiției Stelian Ion privind stagnarea anchetei în dosarul Nordis, activitățile desfășurare până în prezent, precizând că ancheta ”se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”.

”Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente”, arăta sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, în dosarul penal vizând infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat, începând din 3 februarie au fost dispuse măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezența persoanelor de la care acestea au fost ridicate, au fost făcute percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate și au fost audiate peste 2.000 de persoane. Sursa citată precizează că materialul de urmărire penală însumează peste 400 de volume.

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, acuza că ancheta în Dosarul Nordis stagnează pentru că de aproape jumătate de an Ministerul Public nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. În replică, Parchetul ICCJ califica informațiile ca fiind false și preciza că DIICOT nu a cerut fonduri, iar în dosar nu a fost dispusă și efectuată nicio expertiză.

