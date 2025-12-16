Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea șefului DNA, Marius Voineag, aspecte semnalate în materialul difuzat de Recorder.

În aceeași ședință, procurorii din CSM, în unanimitate, au mai decis convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a legilor justiției. Procurorii din teritoriu ar trebui să dea un răspuns până pe 15 ianuarie anul viitor.

Materiale transmise la MJ

„Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul secției pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiției și comisiilor juridice din cele două camere ale Parlamentului României. De asemenea, acest material va fi comunicat opiniei publice prin intermediul biroului de presă”, se arată într-un comunicat al Secției pentru Procurori a CSM.

