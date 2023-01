Procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au solicitat o serie de documente privind organizarea "Revelionului Iașiului", se menționează într-un comunicat remis, marți, presei, de Primăria municipiului Iași, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, documentele au fost solicitate de DGA în urma depunerii unei reclamații.

"După cum am informat printr-un comunicat de presă din data de 29 decembrie 2022, serviciile de organizare a spectacolului au fost încredințate, printr-o procedură de achiziție simplificată prevăzută de legislația în vigoare, către R & A Events & Concerts SRL-D, pentru o sumă totală de 553.700 lei, fără TVA, care a inclusiv artiști, scenotehnică, cazări, deplasări, taxe etc. Potrivit contractului menționat, spectacolul a inclus focuri de artificii. Așa cum am anunțat, "în funcție de condițiile meteorologice și tehnice", evenimentul ar fi putut include și un spectacol de lumini cu lasere și drone", se menționează în comunicatul Primăriei Iași.

Conform aceleiași surse, după semnarea contractului, firma a notificat municipalitatea că, "dat fiind timpul prea scurt și întrucât nu erau întrunite condițiile tehnice și meteorologice necesare, nu poate organiza și spectacolul de drone".

"Ca urmare, suma aferentă spectacolului de drone, de 83.200 lei, fără TVA, a fost scăzută din valoarea contractului și, evident, nu va fi achitată. Restul serviciilor prevăzute în contract au fost onorate", se precizează în documentul de presă al Primăriei Iași.