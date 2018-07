Alexandra Lăncrănjan, cea care are în anchetă dosarul Tel Drum, va fi cercetată de Inspecția Judiciară după ce l-a contrazis pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe subiectul incriminării abuzului în serviciu în legislația din Germania.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmaţiilor făcute de procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan pe Facebook pe tema incriminării abuzului în serviciu în legislaţia germană.

Potrivit unor oficiali din Inspecția Judiciară, se fac verificări prealabile, care reprezintă o etapă premergătoare cercetării disciplinare, competenţa IJ fiind aceea „de a stabili dacă există indiciile săvârşirii de către magistraţi a unei abateri disciplinare şi de a se pronunţa, după caz, în funcţie de rezultatul verificărilor”.

Verificările Inspecției Judiciare vin în contextul în care ,inistrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susţinut recent că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania.

„Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania! Calitatea de funcţionar public sau european apare însă, ca element de agravare, în cazul mai multor infracţiuni, precum: înşelăciune, fraudă în domeniul subvenţiilor, abuz de încredere, fals intelectual, falsificarea înregistrărilor tehnice, falsificarea de date cu forţă probantă, constrângere, vătămarea corporală în exercitarea unei funcţii publice, obţinerea de declaraţii prin forţă, urmărirea penală a persoanei nevinovate, punerea în executare a unei sancţiuni împotriva unei persoane nevinovate, abuzul de încredere în afacerile externe, încălcarea secretului oficial, încălcarea secretului fiscal, determinarea subordonaţilor la săvârşirea unei fapte penale, abuzul sexual săvârşit prin abuz de funcţie etc. Şi în Codul penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe care o are, precum: cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă, falsul intelectual etc", a scris Tudorel Toader săptămâna trecută pe Facebook.

Procurorul Alexandra Lăncrănjan a precizat tot pe Facebook că un om „care se consideră un profesionist al Dreptului” trebuie „să aibă răbdare să citească o lege până la capăt”.

„Pentru un om care se consideră un profesionist al Dreptului este foarte important să aibă răbdare să citească o lege până la capăt, să argumenteze fără a denatura realitatea juridică şi atunci când argumentele nu sunt în favoarea teoriei sale să accepte fără a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cine vrea şi poate lesne înţelege că art. 266 C. pen. german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde şi încălcarea unor obligaţii ce decurg dintr-o convenţie. Şi nu are nici prag. Iar pentru această constatare este suficientă Teoria generală a dreptului, anul I”, a scris Alexandra Lăncrănjan.

Alexandra Lăncrănjan este procurorul din DNA care instrumentează dosarul penal ce privește compania Tel Drum, despre care spune că este controlată de Liviu Dragnea. Dragnea este anchetat, printre altele, și de constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiune a cărei definiție a fost modificată recent de comisia „Iordache”.