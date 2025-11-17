Procurorul general Alex Florența a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne și a Inspecției Judiciare în cazul femei ucise în județul Teleorman.

Măsurile au fost luate în urma unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după ce un bărbat și-a ucis fosta soție în comuna Belciu, județul Teleorman, pe 8 noiembrie 2025.

Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție, astfel că procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale.

De asemenea, procurorul general al PÎCCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele pentru exercitarea funcției cu ”gravă neglijență”.



