Ministerul justiției a publicat marți pe site un proiect de lege privind desființarea Secției pentru anchetarea magistraților (SIIJ).

Proiectul de lege prevede că, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a legii, dosarele Secții să fie preluate de alte Parchete, iar procurorii să revină la Parchetele de unde au venit. Tot în termen de 5 zile, dosarele aflate în curs de soluționare sau care se află în arhiva SIIJ se transmit Parchetelor competente pentru a continua soluționarea acestora.

În expunerea de motive se arată Secția specială nu a avut rezultate deosebite în peste un an de activitate. În plus, modul în care a acționat a pus sub semnul întrebării rolul său în combaterea corupției. Procurorii de la SIIJ beneficiază de o imunitate de jurisdicție penală totală, deoarece își potda, între ei, orice soluție de clasare, indiferent de ce abuz ar face.

Proiectul va fi transmis către CSM pentru procedura de avizare.