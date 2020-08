Ministerul Justiției a anunțat că, în cursul lunii septembrie, va lansa în dezbatere publică proiectele "reparatorii" ale Legilor Justiției.

"Ministerul justiției salută declarația președintelui Iohannis privind Legile Justiției! Ministerul justiției va lansa proiectele reparatorii ale Legilor Justiției în dezbatere publică în cursul lunii septembrie. Pe lângă Legile Justiției, vor fi puse în dezbatere publică și alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie", a precizat miercuri seara Ministerul justiției.

Președintele Klaus Iohannis a precizat că a solicitat Guvernului să elaboreze proiecte prin care fie "reparate" Legile Justiției, aduse într-o formă "nepotrivită" de majoritatea PSD.

"Legile Justiției au fost ciuntite de PSD, care a încercat să pună mâna pe Justiție, să politizeze Justiția și să o controleze. Nu le-a ieșit, fiindcă românii au ieșit la referendum și au spus stop. Dar legile încă nu au fost corectate și, în acest sens, am avut solicitarea spre Guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte prin care se repară Legile Justiției, care au fost aduse într-o formă - parțial, total - nepotrivită de către majoritatea pesedistă. Am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare Legile Justiției și care să redea și demnitate și posibilitatea judecătorilor, procurorilor ca să facă ordine și în aceste dosare care sunt restante", a declarat Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă.