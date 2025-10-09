România a făcut încă un pas spre aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce proiectul de lege „Pantouflage” privind integritatea în funcțiile publice a fost adoptat de Guvern.

În ședința de joi, pe baza unei inițiative a Ministerului Justiției și a altor co-inițiatori, Guvernul a adoptat proiectul de lege „Pantouflage”, pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Proiectul de lege a fost adoptat în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Acesta implementează recomandarea formulată de către Grupul de lucru privind integritatea publică și anticorupția (PIAC) al Comitetului OCDE privind Guvernanța Publică (PGC) referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

Scopul proiectului de lege este acela de a introduce un cadru juridic unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare pentru persoanele care urmează să dețină, dețin sau au deținut funcții ori demnități publice, în scopul consolidării integrității și asigurării unui climat de imparțialitate și transparență, în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat.

Astfel, în cadrul proiectului sunt reglementate explicit atât restricțiile pre-angajare, cât și cele post-angajare.

Totodată, proiectul de lege răspunde recomandării formulate de către Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) al Consiliului Europei, prin raportul de evaluare datat iunie 2023, în cadrul rundei a cincea de evaluare, referioare la dezvoltarea și aplicarea pentru persoanele cu funcții executive de conducere (PTEFs) de reguli post-angajare, precum și la stabilirea unui mecanism efectiv de monitorizare a acestor reguli.

Proiectul de lege asigură și implementarea măsurii 3.1.6 din Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, referitoare la instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control cu privire la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori, de către angajatorii din sectorul privat, a respectării interdicțiilor la angajare.

Ministerul Justiției rămâne ferm implicat în demersurile pentru aderarea României la OCDE și pentru asigurarea integrității, în funcțiile publice.