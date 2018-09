Magistraţi din toată ţara au protestat în fața Curţii de Apel Bucureşti faţă de ultimele modificări ale codurilor penale şi faţă de pachetul de legi ale justiţiei. Procurorul general spune că magistraţii sunt obligaţi să apere independența justiției.

„Protestul de astăzi nu este un protest al magistraţilor, ci este pentru magistraţi. Este un protest pe care-l facem pentru societatea civilă, pentru că numai printr-o justiţie independentă putem garanta un proces corect şi o judecată dreaptă. Protestăm pentru intervenţiile legislative, să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia, protestăm pentru inexistenţa oricărei imixtiuni ale celorlalte două puteri ale statului, în activitatea puterii judecătoreşti”, a spus judecătorul Alina Palancanu, de la Tribunalul Neamţ.

Judecătorul Cristi Dănileț, cel care a anunțat protestul în cursul săptămânii, susține că actele normative promovate în ultima perioadă încalcă standardele internaționale.

„Justiţia este o putere independentă şi aşa trebuie să rămână. Din păcate, în ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care încalcă standarde internaţionale. Este vorba despre mai multe avize ale Comisiei de la Veneţia cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea justiţiei”, a spus Cristi Dănileț, potrivit Mediafax.

„Justiţia română este considerată a fi sub asalt în momentul de faţă, politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel şi orice persoane care are semnale despre abuzuri comise de magistraţi, nu are decât să sesizeze Inspecţia Judiciară sau Parchetul General. Nu suntem mai paralel decât sunt ei. (...) S-a înfiinţat o secţie specială de anchetare penală a magistraţilor, ca şi când noi suntem problema din România cu cele mai multe infracţiuni. Această secţie trebuie să dispară”, a mai spus judecătorul.

Magistrații țin în mână foi cu mesaje precum: „Pentru o justiţie independentă”, „Respectul pentru justiţie nu e opţional”, „Respectarea avixului Comisiei de la Veneţia”.

Nemulţumirile magistraţilor vizează proiectul de legi modificare a legilor justiţiei şi a codurilor penale, prelungirea mandatelor Inspecţiei Judiciare prin OUG, ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, dar şi evaluarea procurorului general.

Procurorul general Augustin Lazăr a transmis un mesaj pentru protestatari, subliniind că tânăra magistratură a ajuns la profesionalismul ce-i permite să reziste la presiuni exterioare şi că procurorii şi judecătorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei.

„Tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea, la standarde europene, a independenţei instituţiilor judiciare. Independenţa judecătorilor şi procurorilor nu este un privilegiu al acestora sau o prerogativă personală, ci reprezintă o necesitate pentru a ne asigura că justiţia, ca una dintre puterile statului, prin instituţiile sale, este capabilă să îşi îndeplinească rolul de a menţine echilibrul puterilor şi a corectitudinii relaţiei dintre stat şi cetăţeni. Magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei ca pe o garanţie pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiile supremaţiei dreptului”, este mesajul transmis de procurorul general.

Replica ministrului justiției nu s-a lăsat așteptată. Tudorel Toader spune că Augustin Lazăr se află „într-o gravă eroare”.

„Sa ne cunoastem si sa ne respectam competentele! Procurorul general ne transmite faptul ca" justitia este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor in stat" ! Procurorul general se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora ! In ipoteza in care una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, echilibrul se restabileste de catre CCR, prin solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala ! In conditiile in care puterea judecatoreasca a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de inteles ca nu isi poate judeca propria cauza”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Ulterior, ministrul a declarat, la România TV, că a spus că procurorul general se află într-o gravă eroare când afirmă că justiţia îşi poate îndeplini rolul de menţinere a echilibrului puterilor de stat şi că nu a zis de necunoaşterea legii, însă nu este surprins, pentru că nu ar fi prima situaţie de acest fel.

„Suntem în perioada în care ies la suprafaţă deficienţele majore în funcţionarea sistemului judiciar din România. Numai dacă suntem în stadiul de a cunoaşte realitatea, putem lua măsurile necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei actului de justiţie”, a mai spus Toader.

„Cu acest discurs plin de ofense la adresa magistraturii în general, a Ministerului Public în special, actualul ministru al Justiţiei va intra în istoria tristă a justiţiei şi a politicii româneşti. Discursul ne arată nivelul la care se află instituţia în holul căreia poate fi văzută zilnic statuia fondatorului Mihail Kogălniceanu, precum şi nivelul la care se doreşte a fi situată justiţia din România”, a replicat Augustin Lazăr, potrivit Agerpres.