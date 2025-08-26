Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel București anunță că suspendă soluționarea cauzelor începând din 27 august până când va fi retras proiectul de lege privind reformarea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Adunarea Generală a Judecătorilor solicită reprezentanților puterii executive și legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, potrivit News.ro.

Curtea de Apel București a anunțat că Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel București a fost convocată, marți, de la ora 11, pentru a exprima un punct de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.



Astfel, din totalul de 241 judecători, au fost prezenți 228 judecători, Adunarea Generală fiind legal constituită. Din cele 228 voturi valabil exprimate, un număr de 224 voturi au fost ”pentru”, s-au mai înregistrat un vot împotrivă și trei abțineri.

Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel București a decis să solicite retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.



O altă solicitare a fost ca reprezentanții puterii executive și a celei judecătorești să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești.



”Solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de dretp, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, se arată în hotărârea Adunării Generale a judecătorilor.



De asemenea, judecătorii au mai decis să suspende soluționarea cauzelor până când acest proiect de lege va fi retras.



”Începând cu data de 27 august 2025 și până la retragerea proiectului de lege suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire și plângere), suspendarea executării actelor administrative”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit sursei citate, și Parchetul de pe lângă Tribunalul București își suspendă activitățile de urmărire penală, excepție făcând activitățile necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate, dar și alte activități, inclusiv pe cea cu publicul.