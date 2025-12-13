Aproximativ o mie de persoane protestează sâmbătă seară în Piața Victoriei din București, într-o nouă manifestație de susținere a independenței justiției, pe fondul dezvăluirilor apărute în documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder.

Protestatarii au cerut demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, precum și a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției.

Manifestanții au fluturat steaguri tricolore și ale Uniunii Europene și au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa sistemului judiciar, acuzând prescrierea faptelor de corupție și lipsa de răspundere a magistraților. Printre scandările auzite s-au numărat apeluri la demisie, solicitări pentru eliminarea prescripției în dosarele de corupție și avertismente privind riscul derapajelor autoritare. În centrul pieței, protestatarii au adus o cruce de lemn inscripționată „Justiția română”, în jurul căreia au aprins candele, într-un gest simbolic de condamnare a stării actuale a sistemului.

Protestul de sâmbătă vine după o manifestație similară organizată vineri seară, la care au participat câteva mii de persoane, tot ca reacție la concluziile documentarului Recorder. În urma acestuia, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea aspectelor semnalate în materialul de presă. O decizie similară a fost luată și de Secția pentru procurori a CSM, care a anunțat declanșarea unor verificări privind acuzațiile formulate de magistrați în cadrul documentarului.

Documentarul jurnalistic include mărturii ale unor procurori și judecători, unii sub protecția anonimatului, care descriu practici sistematice de schimbare a componenței completurilor de judecată la Curtea de Apel București, cu scopul obținerii unor decizii favorabile în dosare de corupție. Sunt menționate cauze sonore, precum cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu. Judecătorul Laurențiu Beșu a relatat, la rândul său, că ar fi fost îndepărtat dintr-un complet pentru a nu mai judeca dosarul medicului Mircea Beuran, afirmații confirmate public de o altă judecătoare în cadrul unei conferințe de presă organizate de conducerea Curții de Apel București.

Valul de nemulțumire s-a extins și în alte orașe din țară. Comunitatea civică „Vă vedem din Sibiu”, cunoscută pentru protestul mut desfășurat timp de 669 de zile după Ordonanța 13, și-a reluat manifestațiile, anunțând continuarea protestelor pașnice pentru o „justiție curată”. Membrii comunității cer modificarea Legilor Justiției și susțin petiția inițiată de organizațiile Declic și Funky Citizens, semnată de peste 100.000 de persoane.

La Cluj-Napoca, aproximativ o sută de oameni au protestat în tăcere în fața Curții de Apel, sub supravegherea jandarmilor și a Poliției Locale.

Este a patra seară consecutivă de proteste generate de documentarul Recorder, ale cărui dezvăluiri sunt descrise de jurnaliști drept „de o gravitate fără precedent” și ridică semne de întrebare serioase cu privire la funcționarea unuia dintre pilonii fundamentali ai statului de drept.