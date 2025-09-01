Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport privind privind climatul investițional din România în care arată principalele probleme pe care le-ar putea întâlni investitorii americani în țara noastră. Potrivit documentului, în România corupția este larg răspândită în anumite sectoare, aproape 10.000 de dosare s-au închis din cauza prescripției faptelor și condamnările sunt greu de obținut.

La capitolul corupție, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii amintește un avertisment al OECD din 2024 care spune că „practicile corupte în anumite sectoare rămân larg răspândite și că progresele în dezvoltarea mecanismelor de descurajare a corupției sunt lente. Modificările anterioare ale legilor justiției și presiunile asupra procurorilor DNA, au slăbit eforturile anticorupție”.

În plus, „condamnările pentru corupție continuă să fie dificil de obținut, în parte din cauza problemelor legate de termenul de prescripție pentru răspunderea penală. Între 2022 și 2025, 9.635 de cauze penale au fost închise ca urmare a intervenției termenului de prescripție a răspunderii penale”, se arată în raportul Departamentului de Stat.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.