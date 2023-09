GET ia act de rezultatele pozitive înregistrate de DNA, în special în ceea ce privește numărul de dosare trimise la instanță și numărul de acuzați, inclusiv 11 PTEF și 112 ofițeri de aplicare a legii, trimiși în judecată în ultimii trei ani.

Totuși, reiese că doar un secretar de stat și 48 de polițiști au primit o condamnare în ultimii trei ani.

GET este îngrijorată de numărul scăzut de condamnări primite de PTEF și de ofițeri de aplicare a legii și de numărul tot mai mare de dosare aflate în curs de soluționare la DNA.

De asemenea, nu a scăpat atenției GET că DNA are personal insuficient, cu doar 74,9% din posturi ocupate (146 din 195 de posturi) la sfârșitul anului 2022. Deficitul de resurse umane a fost același în 2020. Ca urmare, volumul individual de muncă per procuror a cunoscut o creștere, la fel ca și numărul total de dosare nesoluționate pe rol la DNA.

Autoritățile au confirmat recent că gradul de ocupare a posturilor de procuror a ajuns la 85% (adică 165 din 195 de posturi alocate procurorilor), deși 10 procurori au fost deja numiți pentru a lucra la Parchetul European, lăsând DNA cu o forță de muncă efectivă de 155 de procurori.

GET consideră că funcționarea corectă și deplină a DNA, inclusiv o forță de muncă suficient de stabilă, este crucială pentru desfășurarea unor investigații solide și trimiterea în judecată întemeiată a corupției la nivel mediu și înalt și pentru asigurarea unui bilanț de succes de condamnări pentru astfel de infracțiuni.

GRECO recomandă luarea măsurilor necesare în curs pentru a menține o forță de muncă suficientă și stabilă pentru a face față provocărilor actuale cu care se confruntă Direcția Națională Anticorupție.