Curtea de Apel București invocă „respectarea legii” și „nevoile instanței” pentru a evita explicații clare privind hotărârile secrete ale conducerii, mutarea judecătorilor penali la civil și verificarea unui magistrat cu trecut în serviciul secret al MAI.

În decembrie anul trecut, PressHub a transmis Curții de Apel București trei întrebări, în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

– De ce nu sunt publice hotărârile Colegiului de Conducere al instanței?

– De ce CAB are nevoie de detașați pentru secțiile penale, din moment ce titularii posturilor din secțiile penale sunt trimisi să judece la secțiile civile ale instanței?

– Instituția va sesiza Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSSAT), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în cazul judecătorului Andrei Buliga de la CAB, fost ofițer al serviciului secret al Ministerului de Interne, la fel ca Laurențiu Beșu, judecătorul care a apărut în documentarul Recorder și care a dezvăluit tehnica desființării completurilor de judecată care duce la prescrierea faptelor?

Inițial, instituția condusă de Liana Arsenie a comunicat PressHub că întrebările sunt complexe, așa că are nevoie de 30 de zile pentru a ne răspunde.

Ulterior, pentru primele două întrebări, CAB a comunicat PressHub că nu va primi răspuns deoarece nu a transmis cererea în format PDF, așa cum a stabilit, cu de la sine putere, o comisie din CSM în vara anului trecut, adăugând la lege.

Într-un final, după ce PressHub a retransmis întrebările în format PDF a primit răspunsurile.

