Foștii miniștri social-democrați Mihai Fifor și Răzvan Cuc sunt audiați vineri în dosarul mitei de la PSD Arad, în care sunt urmăriți penal trei parlamentari ai partidului.

UPDATE

"Era absolut firesc să răspund solicitărilor procurorului de caz pentru că nu am avut niciodată nimic de ascuns, întotdeauna am fost un om care a respectat legea și întotdeauna am spus că dacă vreodată este nevoie, mă pun fără niciun fel de probleme la dispoziția organelor de cercetare atunci când e nevoie de mine și de informații pe care aș putea să le știu. Vreau să spun cu toată fermitatea că nu am cunoștință de tot ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă lucruri pe care le dezavuez în modul cel mai ferm. Am încercat întotdeauna de-a lungul carierei mele să respect și să aplic legea și rămân în continuare extrem de ferm în a susține aceste lucruri", a afirmat Fifor după audieri.



El a spus că nimeni nu i-a cerut niciodată să-și exercite în vreun fel "influența sau autoritatea în favoarea cuiva pentru angajări sau pentru orice fel de altă problemă".



***

"Sunt invitat în calitate de martor. Ne dați voie? O să facem declarații la ieșire", a declarat fostul ministru de interne Mihai Fifor, la intrarea în sediul DNA Timișoara. Tot aici a venit pentru audieri în dosar și deputata PSD Luminița Jivan, lider al PSD Caraș-Severin.

Fifor a declarat că nu are cunoștință de situația de la PSD Arad.

La DNA Timișoara este așteptat la audieri în acest dosar și fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. El este citat pentru ora 12:00, în calitate de martor.

DNA a anunțat marți că parlamentarii PSD Gheorghe Dorel Căprar, Florin Tripa și Ioan Chisăliță sunt urmăriți penal pentru zeci de infracțiuni, după perchezițiile efectuate luni la sediul PSD Arad și la alte instituții publice.