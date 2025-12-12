Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a provocat un nou scandal la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție după ce, sub pretextul integrării a șapte judecători promovați recent, a luat decizia de a reconfigura toate completurile de judecată.

În prezent, sunt opt completuri de judecată a câte 3 judecători și dintre acestea, doar două nu sunt compuse din magistrați promovați de Savonea sau de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), secție controlată tot de ea.

În trecut, cel puțin un complet care i-a dat bătăi de cap șefei instanței este compus din Simona Elena Cîrnaru, Rodica Aida Popa și Oana Burnel. El a fost înlăturat de două apropiate ale Liei Savonea din dosarul fostului șef ANAF Șerban Pop și al afaceristului Horia Simu. Motivul invocat: completul voia să sesizeze Curtea de Justiție a UE astfel încât faptele din dosar să nu fie considerate prescrise.

Judecători aduși de la alte secții

Pe subiect a scris și fostul ministru al Justiției, Stelian Ion. „În ciuda protestelor și a opoziției exprimate de unii magistrați, toate completele secției penale au fost desființate și reorganizate, inclusiv cele două complete care rămăseseră necontrolate până acum de Lia Savonea. Membrii acestora vor fi înlocuiți cu judecători nou-veniți de la alte secții.



Asta ar putea însemna și că, începând de astăzi, mandatele pe siguranță națională nu mai sunt soluționate de judecătorii de penal, ci de cei veniți din contencios administrativ, fără ca judecătorii din penal să fi fost măcar informați în prealabil despre această schimbare majoră.



