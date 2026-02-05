Primarul Sectorului 3, social-democratul, Robert Negoiță este vizat de o anchetă DNA, astfel că au loc percheziții atât la locuința sa, cât și la primăria pe care o conduce.

UPDATE

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, anchetat de DNA pentru fapte de corupție, afirmă că nu i-a construit fratelui său nimic cu bani publici, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3, scrie News.ro.

„Relația cu Primăria Capitalei n-a fost funcțională până acum, n-am reușit să facem exproprieri, avem solicitări din partea cetățenilor, pentru că e foarte mult trafic pe străduțe aglomerate și acolo unde am găsit soluții am făcut drumuri. Varianta legală e să facem documentație de urbanism ,exproprieri si apoi să construim. Din cauză că noi avem toate documentațiile blocate de patru ani la Primăria generală noi nu putem să ne facem treaba în mod legal și corect cu exproprieri și cu toate cele și cu documentașie de urbanism. Chiar și-așa cetățenii, pe bună dreptate, ne solicită lucrurile astea”, a declarat Negoiță.



Edilul spune că nu a făcut „un favor” celor cărora le-a „ocupat” terenul cu drum public, ci le-a făcut un deserviciu pentru că a construit, într-adevăr, un drum public pe o proprietate privată fără să plătească „niciun fel de despăgubiri”.



„Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru Sectorul 3, libere să fie folosite de orice cetățean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. Atunci când ocupi cu utilități publice proprietate privată, legea prevede despăgubire, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că nu am avut posibilitatea legală să fac treaba asta”, a spus Negoiță, adăugând că, din punctul său de vedere, a respectat legea.



Primarul Sectorului 3 a completat spunând că legea „fix asta prevede”, ca proprietarul terenului să fie expropriat.

„Noi n-am putut să expropiem pentru că ar fi trebuit să le plătim bani. Din cauză că de mai bine de patru ani, și suntem în instanță cu Primăria Generală care ne blochează orice documentație de urbanism, nu am avut posibilitatea să parcurgem etapele legale pentru a face treaba asta. (...) Am fost împiedicați de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construiești utilități publice e normal să le finanțezi din bani publici”, a mai declarat Robert Negoiță într-o conferință de presă, după declanșarea anchetei în cazul său de către DNA.

Negoiță susține că cetățenii i-au solicitat „de nenumărate ori” să facă drumuri, iar acel drum despre care este vorba nu este singurul drum făcut de primărie.

„Noi am făcut mai multe drumuri acolo unde a fost necesar. Ne-au mai dat în judecată proprietarii, am mai pierdut, am mai plătit, dar important este că, la finalul zilei, oamenii au pe unde circula”, a adăugat Negoiță. Potrivit primarului, principala problemă astăzi în București o reprezintă traficul și poluarea, iar poluarea vine din traficÎntrebat dacă a trecut peste lege, Negoiță a răspuns: ”Nu, nu am spus chestiunea asta. Am spus doar că am fost împiedicat ca să ne facem toate documentele necesare, ne-a împiedicat Primăria Generală, și pentru asta prezint documente”. Despre ancheta DNA care îl vizează primarul Robert Negoiță a spus că atunci când va fi citat, se va duce „fără probleme”.

”E o anchetă în curs, vom vedea ce rezultate ale anchetei sunt. Când sunt citat, eu merg acolo, fără probleme”, a afirmat Negoiță.

Întebat dacă, legal, la acest moment fratele său ar putea închide acel drum construit pe terenul său proprietate privată, Negoiță a răspuns: Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce știu e că acel drum e foarte necesar. (...) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisieunea prorpietarului. El s-a opus inițial...”.



+++

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au anunțat joi că efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de joi, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.



+++

Surse judiciare au declarat că perchezițiile au legătură cu un drum pe care Negoiță l-a construit din bani publici destinat ansamblului imobiliar construit de fratele său, Ionuț Negoiță, potrivit News.ro

Recorder a relatat, în august 2025, că Robert Negoiță a folosit resursele primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, așternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

”Drumul construit cu utilajele, oamenii și materialele primăriei ar fi trebuit să aibă la bază un proiect trecut prin Consiliul Local al Sectorului 3, iar în proiect ar fi trebuit să figureze suma investită. Primarul nu s-a mai încurcat în astfel de detalii, ci doar a dat ordin să se facă. Șoseaua s-a făcut în câteva zile, a fost finanțată din bani publici”, nota atunci Recorder. „Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public.

Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”, le-a transmis la acel moment primarul Negoiță jurnaliștilor.

Ulterior, tot Recorder a anunțat că, la mai puțin de o săptămână de la publicarea investigației jurnalistice, procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. La acel monent, anchetatorii au solicitat mai multe documente privind construcția drumului.

Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu, relatau jurnaliștii Recorder.Negoiță se află la al patrulea mandat ca primar al Sectorului 3.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că drumul a fost construit peste o magistrală de gaz „fără niciun fel de autorizații” și că la vremea respectivă prefectura a solicitat Primăriei Sectorului 3 mai multe documente, primind doar o parte dintre acestea, în cazul celorlalte reprezentanții tergiversând lucrurile.

”Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații de niciun fel, pe un teren al unor privați, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau niște foste drumuri de pământ, niște ulițe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Am înțeles și atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri. Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizații» și ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în Rahova, de exemplu”, a declarat, joi, la Digi24, prefectul Andrei Nistor.

Nistor spune că la vremea respectivă a avut mai multe discuții cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3, „chiar și în teren” și că lea- cerut „absolut toate documentele”.

